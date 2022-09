Il Milan non sbaglia: 3-1 alla Dinamo Zagabria

Dopo il piccolo passo falso di Salisburgo il Milan di Stefano Pioli non delude a San Siro e regola la Dinamo Zagabria con un netto e mercato 3-1, apre Giroud su rigore, Saelemaekers e Tommaso Pobega chiudono il discorso e permettono ai rossoneri di portarsi in testa aò Gruppo E



Doveva assolutamente vincere il Milan di Stefano Pioli e i rossoneri sono entrati in campo con il giusto atteggiamento riuscendo a sbloccare la gara nella prima frazione ed a chiuderla nella ripresa con il sigillo finale di Tommaso Pobega.

Per il Milan arrivano buone notizie da Londra con il pareggio tra Salisburgo e Chelsea, ora i campioni d’Italia sfideranno proprio i londinesi in un doppio confronto decisivo per le sorti del Gruppo E.

Grande gioia per Tommaso Pobega, ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Milan e che, dopo l’esperienza in prestito al Torino, è tornato per giocarsi il posto da titolare.

Un grande Milan supera la Dinamo Zagabria

Il Milan non sbaglia e contro i croati gioca una partita attenta e concentrata fin dai primi minuti di gioco non lasciando quasi mai l’iniziativa ai propri avversari.

I rossoneri salgono a 4 punti in classifica ed ora si giocheranno il passaggio del turno nel doppio confronto contro il Chelsea del neo allenatore Graham Potter che ieri ha esordito sulla panchina del Blues con un deludente 1-1 casalingo contro il Salisburgo.



Come al solito i rossoneri sono formidabili nel saper aggredire la gara riuscendo fin dai primi minuti a prendere il dominio del centrocampo grazie alle geometrie di Ismael Bennacer e Sandro Tonali.

In gol ancora una volta Olivier Giroud che si dimostra freddissimo dal dischetto trasformando il rigore che sblocca la partita di San Siro.

Con un Chelsea in netta difficoltà il Milan ha l’obiettivo di giocarsi il doppio scontro diretto per cercare di arrivare primo nel girone, risultato che permetterebbe ai rossoneri di sperare in un sorteggio migliore agli ottavi di finali di Champions League.

Dopo il derby vinto il Milan ora si prepara ad un’altra delicatissima sfida di campionato, domenica sera i Campioni d’Italia ospiteranno il super Napoli di Luciano Spalletti in un match già fondamentale per la corsa ai vertici della classifica di Serie A.

Il Milan non avrà Rafael Leao, assente per squalifica, e si affiderà probabilmente a Charles De Ketelaere ancora alla ricerca del suo primo gol ufficiale in maglia rossonera.