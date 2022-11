Legge di bilancio, la conferenza stampa di Meloni

Dopo una riunione del Consiglio dei ministri durata fino a tarda notte, il governo di Giorgia Meloni ha licenziato la legge di bilancio. Un successo, ha detto in conferenza stampa la presidentessa del Consiglio, considerato soprattutto che ci sono riusciti in un mese. Sono stati stanziati 35 miliardi e avrà come obiettivi principali la crescita e la giustizia sociale.

Attenzione per chi “si rimbocca le maniche” e per le famiglie meno abbienti, ha spiegato ancora Meloni durante la presentazione a Palazzo Chigi della manovra. Un occhio importante è stato messo soprattutto nelle bollette e nella crisi energetica, in cui sono state stanziate più della metà delle delle risorse disponibili.

Meloni: “Sono molto soddisfatta della legge di bilancio, c’è visione politica”

È stato desecretato il disegno di legge di bilancio per il 2023. Ed è la presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, a spiegare le misure nella Sala funzionale della presidenza del Consiglio, accompagnata da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, il sottosegretario Maurizio Leo, e Marina Calderone, ministra del Lavoro.

“Sono molto soddisfatta del lavoro fatto, per due ragioni fondamentali: primo, abbiamo scritto una legge di bilancio che non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche, in appena un mese abbiamo scritto una legge finanziaria che ricalca e racconta una visione politica“, ha iniziato la premier in conferenza stampa. Le risorse, da 35 miliardi di euro, si sono concentrate sulle priorità, per questo Meloni considera la manovra “coraggiosa, coerente con gli impegni presi con il popolo italiano. Coraggiosa nella misura in cui scommette sul futuro”.

Tra le priorità la crescita, che vuol dire “mettere in sicurezza il tessuto produttivo, premiare chi si rimbocca le maniche“, e la giustizia sociale, in cui c’è stata particolare attenzione per le famiglie, per i redditi più bassi e per le categorie più fragili.

La felicità della presidentessa del Consiglio è data anche dal fatto che per approvare la legge di bilancio è stata utilizzare un “approccio da bilancio familiare“, per cui “quando ti occupi del tuo bilancio e le risorse mancano non stai a preoccuparti del consenso ma di cosa sia giusto fare per far crescere la famiglia nel migliore dei modi, si fanno delle scelte e ci si assume delle responsabilità“.

Gran parte dei fondi, 21 miliardi nello specifico, sono stati destinati ai provvedimenti destinati al caro energia. “Confermiamo e aumentiamo i crediti di imposta, che passano dal 40% al 45% per le aziende energivore e dal 30% al 35% per le aziende non energivore“, ha proseguito la premier.

Poi, nella manovra “c’è il taglio de cuneo fiscale, confermiamo il taglio del 2pc per i redditi fino a 35mila euro, prorogato, ma aggiungiamo un 1pc di taglio del cuneo, che arriva al 3pc per i redditi fino a 20mila euro“. La misura, ha spiegato, “aiuta i redditi più bassi. Questa misura, al netto dell’intervento sull’energia, è la più costosa, oltre 4 miliardi al netto. L’altra grande priorità la abbiamo data al taglio del costo del lavoro“.

E a proposito del mondo del lavoro, è stata introdotto l’azzeramento della contribuzione per le assunzioni, ovvero “più assumi meno paghi. Ma l’incentivo all’assunzione” vale “per chi assume giovani under 35, donne, precettori del reddito di cittadinanza” e “vale per i nuovi contratti, vuol dire che non vale per chi licenzia qualcuno e assume qualcun altro“, e si adotta inoltre per chi decide di “stabilizzare lavoratori con contratti a tempio indeterminato“.

