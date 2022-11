Ambulanza al GF Vip, imprevisto durante la notte: chi sarebbe stato ricoverato

GF Vip, imprevisto nel cuore della notte: arriva l’ambulanza per un gieffino. Di chi si tratta?



Amatissimo concorrente del reality di Cinecittà portato in ambulanza direttamente in ospedale. Per quale ragione? Chi sarebbe stato poco bene? Scopriamolo.

Panico al GF Vip

Momenti di panico nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti si sono ritrovati a dover fare i conti con un colpo di scena inaspettato: amatissimo concorrente portato d’urgenza in ospedale, nel cuore della notte perché si è sentito poco bene, è stato costretto a farsi le flebo.

Chi è il protagonista di questo triste episodio? Che cosa gli è successo? E soprattutto, come sta adesso? Continuano ancora una volta le disavventure per Alfonso Signorini che è al timone di un’edizione alquanto particolare del Grande Fratello Vip.

La numero 7 si sta rivelando piena di imprevisti e sorprese che nessuno avrebbe mai immaginato. Il cast è ormai decimato, ogni giorno un concorrente non si sente bene o risulta contagiato dal covid-19, malessere fisici ed emotivi ormai hanno preso il sopravvento sulla leggerezza e sul divertimento che un programma del genere dovrebbe invece garantire.

Nelle scorse ore, il pubblico si è però preoccupato perché per un po’, un concorrente è scomparso dalle inquadrature della regia. Finalmente arriva la verità. Ecco chi non si è sentito bene ed è stato costretto ad andare in ospedale, d’urgenza, a notte fonda.

Concorrente ricoverato d’urgenza

Notizie che fanno paura arrivano direttamente dal bunker di Cinecittà per un concorrente amatissimo dell’edizione numero 7 del GF Vip: Daniele Dal Moro non si sarebbe sentito bene e nel corso della notte sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale dall’ambulanza.

A fare questa rivelazione è prima Luciano Punzo, gieffino e caro amico dell’ex volto noto di Uomini e Donne, che ha dichiarato ad alcuni concorrenti di aver visto il coinquilino con le flebo al braccio.

In effetti, per qualche ora, di Daniele si sono perse le tracce. Il concorrente è scomparso infatti dalle inquadrature della regia e i telespettatori, non vedendolo, si sono preoccupati per lui e sui social hanno iniziato a chiedere sue notizie.

La conferma è arrivata poi da parte proprio del diretto interessato che in una conversazione intima e quasi segreta con Edoardo Donnamaria, ha rivelato che durante l’ultima nottata si è sentito poco bene tanto che è arrivata d’urgenza l’ambulanza che lo ha portato in ospedale per ricoverarlo.

Non sappiamo che cosa sia successo davvero a Daniele Dal Moro. Né il conduttore né lo staff del GF Vip hanno pubblicato un aggiornamento. Sembra però che fortunatamente il concorrente si sia ripreso e che sia ritornato in forma.

Pare che un malessere fisico abbia colpito il gieffino tanto da costringere i sanitari a sottoporlo a delle analisi cliniche. Se tuttavia è rientrato in casa, significa che i valori sono normali e che il concorrente può proseguire la sua avventura nel bunker di Cinecittà.

Il pubblico chiede spiegazioni al conduttore e allo staff del Grande Fratello

Tanti si sono chiesti se Daniele Dal Moro in realtà abbia contratto anche lui il Covid-19 ma questa ipotesi sembra da escludere visto che ora è in casa con gli altri la coinquilini. Non è l’unico però che non si è sentito bene.

In questi giorni sono tanti i concorrenti che stanno accusando tosse, raffreddore e forti mal di testa tanto da costringere i telespettatori a guardare spesso, tramite le inquadrature poste dalla regia che segue i concorrenti h24, i gieffini rintanati a letto o sdraiati sul divano perché stanchi e affaticati.

Questa edizione, insomma, è davvero particolare. Non era mai successa una cosa del genere. Tra ricoveri non dichiarati ma solo bisbigliati, isolamento forzato per Covid e segreti silenziosamente mormorati tra i concorrenti con la regia che stacca l’audio come se si dovesse nascondere qualcosa, nulla sembra chiaro né trasparente ai telespettatori che esigono spiegazioni.

Molti internauti sui social si chiedono se Alfonso Signorini approfondirà la questione di Daniele Dal Moro dato che in tanti hanno captato la sua confessione che chissà perché, doveva essere tenuta nascosta al pubblico.