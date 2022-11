Novità INPS: pensione a 58 anni, ma solo ed esclusivamente per questa categoria

Ecco qual è la categoria che potrà andare in pensione a soli 58 anni in base a questa bellissima novità INPS che nessuno si aspettava.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sulle ultime agevolazioni pensate dallo Stato in materia di pensioni e soprattutto sulla novità INPS che permette di andare in pensione in anticipo.

Sono in tantissimi i cittadini italiani che potrebbero usufruire di questa possibilità, che permetterebbe loro di ricevere un compenso per tutti gli anni di duro lavoro al servizio del nostro Paese. Ecco che vi sveliamo come.

Novità INPS: come andare in pensione a 58 anni

Sono sempre di più gli italiani curiosi di scoprire come fare ad andare in pensione già a 58 anni d’età. In tanti pensavano che non fosse possibile, invece oggi possiamo dirvi assolutamente non si più.

Uno dei primi strumenti che serve per andare in pensione in anticipo è sicuramente “Opzione Donna“, che permette già a 58 anni di ricevere enormi agevolazioni, ma soltanto a una categoria specifica: quella delle donne.

L’opzione in questione è già attiva e sono in tanti a chiedersi se lo rimarrà anche il prossimo anno. Vi anticipiamo già che, nel caso in cui rimanesse attiva, vi sarebbero dei cambiamenti in materia dei requisiti grazie ai quali si può accedere.

Il requisito attuale per accedere all’Opzione Donna è quello di aver compiuto, entro il 31 di dicembre del 2022, 58 anni di età nel caso in cui si fosse state dipendenti e 59 anni d’età nel caso di autonome in partita iva.

Altro requisito fondamentale è quello degli anni di contribuzione obbligatoria, che entro il 31 di dicembre del 2022 devono essere almeno 35.

Ma non è tutto, perché l’Opzione donna non è l’unica a consentire di andare in pensione in anticipo. Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire le altre possibilità.

Ci sono altre possibilità per gli italiani

Non tutti lo sanno, ma oltre che usufruendo dell’Opzione Donna, è possibile accedere alla pensione a soli 58 anni d’età grazie alle prestazioni di accompagnamento alla pensione. Tra le possibilità in questione compaiono l’isopensione e l’assegno straordinario.

Questi due strumenti sono ottimi perché permettono di accedere al beneficio anche a coloro che non hanno avuto la possibilità di maturare gli anni di contribuzione obbligatoria minimi previsti dalla legge.

Esiste anche il sistema della pensione anticipata ordinaria, che consente di anticipare l’inizio del contributo di molti anni. Il requisito è quello di aver superato di un certo numero il totale di anni di contributi obbligatori versati.

E poi ancora esiste il contratto di espansione, del quale però è davvero complicato usufruire al fine di andare in pensione già a 58 anni. Nel caso in cui siate fortunati e possiate usufruirne, però, potreste fare ingresso tra i beneficiari della pensione ben 5 anni prima, in anticipo quindi rispetto alla norma.

E voi conoscevate tutte queste modalità per ottenere la pensione in anticipo, a soli 58 anni o anche meno? Fatecelo sapere.