Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati. “Resteremo comunque amici”

A quanto pare tra il pilota della Ferrari e la bellissima Charlotte Sine è finita. Termina così la loro relazione, confermata dallo stesso Leclerc in una storia sulla sua pagina Instagram. Il pilota della Ferrari è quindi tornato single dopo tre anni di relazione. Sembra che la decisione sia stata di comune accordo e nessuno dei due ha intenzione di cancellare i bei momenti vissuti insieme. Sono due ragazzi che, nonostante tutto, hanno deciso di rimanere amici per il bene che li lega.

In vista quindi un cambiamento nella vita privata del pilota Leclerc. Cambia così la Ferrari in pubblico e nel privato, infatti dopo che Mattia Binotto ha dato le dimissioni come team principal, Leclerc chiude la storia con Charlotte Charlotte Siné. Questo è perciò un periodo di cambiamenti per la Ferrari. Vediamo più da vicino cosa sta succedendo.

L’annuncio sui social

Charles Leclerc come tutti sappiamo è un pilota di soli 25 anni che fa parte del team Ferrari. Si parla spesso di lui e della sua bravura, ma questa volta parleremo dei suoi problemi di cuore. Sembra infatti che Leclerc e la sua fidanzata Charlotte Siné si siano ufficialmente lasciati. La decisione sembra essere comune e dopo 3 anni di intenso amore i due hanno deciso di prendere strade differenti.

Il tutto è stato annunciato ai fan della coppia attraverso una storia sui social. Leclerc ha infatti postato un breve testo dove spiega che i due hanno deciso di comune accordo di terminare la loro relazione. Continueranno a volersi bene perché l’affetto e la stima non si possono dimenticare. Terranno con se i bei momenti trascorsi insieme, ma da ora non saranno più la coppia che tutti adoravano.

Ora i due sono di nuovo single e la notizia ha lasciato senza parole i fan molto legati alla coppia.

Le parole di Leclerc

Una decisione definitiva, che sembrerebbe però essere condivisa da entrambi. Dopo tre lunghi anni di relazione finisce così l’amore tra Leclerc e Charlotte. Nonostante la loro relazione sembrava essere piuttosto stabile, arriva l’annuncio che spiazza tutti. I due Infatti convivevano da diverso tempo a Montecarlo e ora pare che l’amore che li legava sia finito.

Questo è quello che traspare dalle parole scritte sui social :Ciao a tutti. Charlotte e io abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione, rimarremo comunque buoni amici. Abbiamo condiviso dei momenti bellissimi, e per me lei rimarrà una persona speciale. E’ una ragazza incredibile e per questo merita il meglio. Vi prego di rispettare la decisione che abbiamo preso e la nostra privacy in un momento come questo. Grazie a tutti”.