Il comico Bill Cosby accusato di molestie da 5 donne di New York

Cinque donne hanno accusato il comico Bill Cosby di molestie sessuali nello stato di New York, dove è stata presentata un’azione legale.

Approfittando di una nuova legge dello Stato che ha riaperto per un anno i termini per presentare denuncia, le donne hanno riferito alcuni fatti risalenti agli anni Ottanta e Novanta.

Bill Cosby denunciato per molestie

È giunta poco fa da Ansa la notizia che il comico Bill Cosby è stato denunciato da 5 donne nello Stato di New York per molestie.

I fatti risalgono al passato, precisamente a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, quando l’attore era all’apice del successo grazie al suo seguitissimo show “The Cosby Show“, una seria che in Italia uscì con il titolo “I Robinson”.

C’è poi un fatto ancora meno recente, infatti una delle azioni legali presentate in Tribunale coinvolge Cindra Ladd, una executive di Hollywood che lo accusa di averla violentata nel 1969.

Già in passato il comico è stato condannato per lo stesso motivo e il giudice lo definì un violento predatore sessuale.

In merito al processo di quel periodo, nel 2018, si evinse che aveva drogato e aggredito una donna nel 2004. Oltre a una condanna molto pesante, l’attore dovette sottoporsi a una terapia psicologica permanente ed è stato inserito nel registro nazionale dei predatori sessuali.

Arrestato e portato via in manette all’età di 81 anni, venne rifiutata nei suoi confronti la possibilità di rilascio su cauzione, perché venne definito pericoloso per la comunità.

La vittima di allora si chiama Andrea Constand, dipendente della Temple University, che riferì come Cosby le avesse dato delle pillole per perdere i sensi e poi si fosse svegliata scoprendo che la stava penetrando con le dita e palpeggiando. L’attore si è sempre difeso dalle accuse e sebbene quello fu l’unico caso ad essere finito davanti a un giudice, più di 70 donne hanno dichiarato di essere state abusate da lui e ora le ulteriori 5 denunce forse lo confermano.

Starà ai giudici ora verificare quanto accaduto.

Chi è Bill Cosby

Conosciuto come “American Dad”, Cosby è conosciuto per essere l’anima dello show televisivo “I Robinson“.

Nato nel 1937 a Filadelfia, ha avuto una carriera davvero ricca fra attore, scrittore, conduttore, sceneggiatore, produttore televisivo, musicista e cantante.

Oltre alla famosa serie tv da lui prodotta, ha partecipato a molti altri progetti sul piccolo schermo e nel 1966 è stato il primo attore afroamericano a vincere il Premio Emmy in una categoria recitativa, come migliore attore protagonista di una serie drammatica, ovvero Le Spie.

Purtroppo però gli anni d’oro dell’attore statunitense sono solo un ricordo, a partire dagli anni Duemila infatti il suo nome è legato a stupri e abusi sessuali, accuse pesanti mosse da più di 70 donne.

Il modus operandi sarebbe sempre lo stesso: prima narcotizzate con delle droghe, poi violentate.

Nel 2018 ha ricevuto la condanna per uno di questi stupri, appunto quello di Andrea Constand, con una pena che va dai 3 ai 10 anni di detenzione in carcere. Nel 2021 però questa condanna è stata annullata a causa di vizi giudiziari ed è tornato in libertà.