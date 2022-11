Lecce-Atalanta, probabili formazioni e statistiche

Il mercoledì di Serie A si apre con l’anticipo del Via del Mare dove il Lecce si prepara ad ospitare un’Atalanta ferita dopo la sconfitta contro il Napoli e che ha l’obiettivo di riprendere subito la propria corsa.

La Dea è a 27 punti in classifica e vede la Juventus avvicinarsi minacciosa, il Lecce attualmente occupa invece il quartultimo posto della Serie A.



Un grande inizio di stagione per l’Atalanta di Gasperini che però nelle ultime settimane ha fallito entrambi i big match giocati in casa, prima la sconfitta con la Lazio e poi quella con il Napoli, ora i nerazzurri devono assolutamente tornare a vincere per non vanificare quanto fatto finora.

La Dea è al terzo posto in classifica insieme alla Lazio con la Juventus che si è portata a due punti di distanza collezionando quattro vittorie consecutive.

Il Lecce ha ottenuto un buon pareggio sul campo dell’Udinese e cerca la vittoria per uscire momentaneamente dalla zona retrocessione.

I giallorossi in casa hanno dimostrato di poter essere un avversario scomodo per chiunque, Juventus ed Inter infatti hanno espugnato il Via del Mare con tante difficoltà.

#LecceAtalanta #SerieATIM 🏟️ Sarà l’ultima gara ufficiale del 2022 al Via del Mare! 🗓️ oggi

🕛 18:30

📺 @DAZN_IT ✅ apertura cancelli stadio apriranno ore 16:00 📞 Per assistenza e info Biglietteria: 334 2844565 . pic.twitter.com/ldzKL0DQxc — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 9, 2022

Lecce con il 4-3-3, Di Francesco parte titolare

Nessuna novità per Baroni che è costretto a rinunciare a Samuel Umtiti per un problema muscolare, il classe ’93 inizierà la sfida dalla panchina.

A guidare la difesa davanti a Falcone ci sarà Baschirotto che farà coppia con Pongracic, Gendrey e Gallo saranno gli esterni.

A centrocampo Hjulmand sarà il regista con Askildsen e Gonzalez a completare il reparto, davanti Colombo confermato unica punta con Strefezza e Di Francesco a completare il tridente.

Atalanta con Zapata titolare, c’è Malinovski

La dea va a Lecce con l’obiettivo di ritrovare Duvan Zapata, il colombiano partirà titolare e Gasperini si aspetta finalmente il ritorno al gol del classe 91 dopo un 2022 molto sfortunato.

Va in panchina Palomino che è tornato a disposizione dopo essere stato assolto dalla squalifica per doping.

Musso tra i pali, Scalvini, Djimsiti e Toloi a formare la linea difensiva con Hateboer e Maehle sulla fasce.

De Roon tornerà titolare e farà coppia a centrocampo con Koopmeiners, davanti Malinovski giocherà in appoggio di Lookman e Zapata.

Lecce-Atalanta, statistiche

Dal primo marzo 2020 Lecce Atalanta è la partita in cui i salentini hanno subito più gol, in quell’occasione finì 7-2 per gli ospiti.

I giallorossi hanno vinto in sei occasioni contro i nerazzurri, dieci le vittorie dei bergamaschi e dieci i pareggi.

L‘Atalanta non ha subito gol in cinque delle ultime sei trasferte giocate in Serie A.

Gli ospiti hanno vinto soltanto una delle ultime quattro partite giocate contro squadre neopromosse.

I nerazzurri hanno perso soltanto due delle 21 partite giocate di Mercoledì sera in Serie A sotto la gestione Gasperini.

Il Lecce non ha ancora vinto in questo avvio di stagione in casa, al Via del Mare ha fatto registrare infatti quattro pareggi e due sconfitte.