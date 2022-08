Le sfide tra i big della politica nei collegi elettorali

Il 25 settembre, la data indicata per le prossime elezioni politiche nazionali, si avvicina sempre più e cominciano ad emergere le liste dei candidati dei vari partiti: ecco chi sono i politici più noti a concorrere e dove sono candidati.

Si anima sempre più la sfida tra i partiti per le elezioni politiche nazionali del 25 settembre ed in alcune circoscrizioni vi sarà un vero e proprio duello tra i maggiori esponenti delle varie coalizioni.

Le sfide nei collegi di Roma e Milano

Cominciando dalla capitale, a Roma si fronteggeranno per un seggio alla Camera dei Deputati Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e, stando ai sondaggi, del Centrodestra, e Nicola Zingaretti, ex segretario del PD (fautore dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle) nonché attuale presidente della Regione Lazio.

Sempre tra i sette colli, ma per il Senato, la contesa sarà tra due recenti alleati: Carlo Calenda ed Emma Bonino. Dopo aver federato i rispettivi partiti, Azione e +Europa, la scelta di Calenda di entrare prima nell’alleanza con il Partito Democratico e poi di uscirne per creare un terzo polo con Italia Viva di Renzi ha posto fine all’esperienze tra l’eurodeputato romano e la Bonino. Quest’ultima correrà nella coalizione dei progressisti con il PD, Calenda esprimerà invece la lista centrista di Azione/Italia Viva.

A Milano invece scontro soltanto sfiorato tra due dei più noti economisti italiani: il Centrosinistra candida Carlo Cottarelli per il Senato; il Centrodestra propone Giulio Tremonti (ora in FdI) nelle liste di Montecitorio.

Allargando lo sguardo dal capoluogo alla regione, in Lombardia sarà vero campo di battaglia tra le formazioni politiche. Per un posto alla Camera si affronteranno come capilista Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte; al Senato invece la disputa più altisonante è quella tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi.

La situazione nel resto d’Italia

A Bologna lo scontro tra i due poli si incarnerà nelle figure di Pier Ferdinando Casini, candidato del Centrosinistra, e Vittorio Sgarbi, espressione dell’alleanza di Destra.

In Campania l’M5S propone nuovamente Conte per la Camera: questi non sfiderà direttamente il precedente capo politico pentastellato Luigi Di Maio, che è candidato nelle liste regionali ma in un altro collegio, mentre gli avversari dell’ex avvocato del popolo saranno Roberto Speranza per il Centrosinistra e Mara Carfagna per Azione/Italia Viva.

Infine anche la Basilicata è terreno di lotte ad alto tasso di visibilità: Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato, sarà votabile per Palazzo Madama insieme a Matteo Salvini, candidato quale capolista. Anche Di Maio è presente sulle liste regionali per un seggio a Montecitorio.