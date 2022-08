Cuba: morto il primo caso di vaiolo delle scimmie presente sull’isola. Si tratta di un turista italiano che aveva contratto l’infezione.

Cuba ha registrato il suo primo caso di vaiolo delle scimmie sabato in un turista italiano che ha attraversato condizioni “critiche”, prima di spirare sull’isola. Il paziente, arrivato lunedì a Cuba, è stato trasportato in ospedale tre giorni dopo il suo arrivo, dimostrando, fin da subito, di versare in condizioni molto gravi, che hanno messo a repentaglio la sua vita.

Vaiolo delle scimmie a Cuba: morto turista italiano

Dopo essersi sentito male mercoledì, le condizioni di salute del turista italiano, arrivato a Cuba sabato, sono peggiorate e giovedì è stato trasferito in ospedale al fine di essere sottoposto a differenti, visto che era arrivato nella struttura con un arresto cardiaco, secondo quanto comunicato dall’ospedale che l’ha preso in cura dopo avergli diagnosticato l’infezione.

Il turista aveva alloggiato in una casa in affitto spostandosi in diversi posti situati nella parte occidentale del paese, come ha affermato il ministero. Si tratta di un luogotenente dei Carabinieri di 50 anni, di nome Germano Mancini, il quale, insieme ad amici, era volato sull’isola per trascorrere qualche giorno di vacanza, alloggiando in diversi posti.

Residente a Noale e padre di un figlio, era originario di Scorzè ma residente, da anni, a Noale, nel veneziano. Il sindaco, Nais Marcon, ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell’uomo.

La versione delle autorità cubane

Le autorità cubane hanno fornito una loro versione dei fatti, affermando che le condizioni di salute del paziente si sono rapidamente aggravate, per poi esalare l’ultimo respiro alle ore 21 del 18 agosto 2022.

Il 50enne italiano è arrivato sull’isola il 15 agosto e, tre giorni dopo, è stato ricoverato in grave condizioni, secondo quanto riportato dal ministero della salute cubano. Dopo aver effettuato l’autopsia sul corpo dell’uomo, è stato comunicato che la morte è sopraggiunta per via di una sepsi legata a una broncopolmonite. Sono stati, inoltre, rilevati anche danni a diversi organi.

Il ministero ha escluso che il paziente presentasse altre patologie di origine infettiva, dopo le analisi. L’uomo si è rivolto a un medico, quando diversi sintomi generali non gli hanno più permesso di proseguire il viaggio: per questo è stato portato d’urgenza in ospedale.

Le persone che hanno avuto contatti con l’uomo, al momento, sono state sottoposte ad isolamento e non presenterebbero sintomi dell’infezione. Dopo gli ultimi controlli, il corpo del carabiniere 50enne sarà riportato in Italia per procedere ai funerali.