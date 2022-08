Trump chiede il riesame dei documenti sequestrati dall’FBI a Mar-a-Lago

Tra il materiale sequestrato da gennaio all’ex presidente Trump, sono stati recuperati più di 300 file classificati, secondo il New York Times.

Il team legale dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato ricorso contro la perquisizione della sua villa di Mar-a-Lago e ha chiesto al giudice di nominare un esperto indipendente per esaminare e supervisionare i documenti che gli sono stati sequestrati nell’operazione L’FBI nella sua proprietà in Florida due settimane fa.

L’argomento legale dell’ex presidente coincide con la conferma che il governo ha recuperato più di 300 documenti riservati detenuti dal presidente da gennaio, incluso materiale della CIA, della National Security Agency e dell’FBI, ha riportato lunedì il quotidiano The New York Times, citando diverse persone legate all’indagine.

Un primo lotto di oltre 150 documenti contrassegnati in tutto o in parte come classificati è stato recuperato dagli archivi nazionali degli Stati Uniti a gennaio, secondo il quotidiano. Un secondo lotto è stato consegnato al Dipartimento di Giustizia dagli assistenti di Trump a giugno, mentre il terzo è stato sequestrato nel raid dell’FBI all’inizio di questo mese, che ha scatenato una raffica di minacce repubblicane contro l’agenzia di polizia federale per aver avuto il coraggio di fare irruzione nella residenza di Trump.

Entrambe le notizie coincidono nel tempo, in una giornata di agosto di calma assoluta alla Casa Bianca (il presidente Joe Biden è in ferie fino a giovedì) e in cui il repubblicano torna a fare notizia. La petizione dei suoi avvocati a un tribunale federale per bloccare temporaneamente l’accesso dell’FBI al materiale sequestrato l’8 agosto a Mar-a-Lago, una ventina di scatole piene di documenti, alcuni dei quali etichettati come top secret, include la disposizione Inoltre, una terza parte indipendente è incaricato di rimuovere le informazioni contenute in tale materiale.

La querela del tycoon chiede anche che gli venga restituita tutta la documentazione sequestrata che non fa parte dell’ingiunzione del tribunale, poiché, secondo i suoi avvocati, era “troppo ampia”. A sua volta, ha anche chiesto che gli atti della Procura siano considerati “eccessivamente aggressivi”, il che si proverebbe, ad esempio, dal fatto che gli agenti hanno fatto irruzione nella cassaforte dove erano tenuti.

La richiesta include anche un messaggio dello stesso Trump al procuratore generale (ministro della giustizia) degli Stati Uniti, Merrick Garland, in cui assicura che se “c’è una parola che descrive” lo stato d’animo al riguardo, è “rabbia “, come gli hanno detto diversi residenti della contea interrogati sull’operazione.

“La tensione e la pressione stanno crescendo. Tutto quello che posso fare per ridurre questa tensione, per ridurre la pressione, fatecelo sapere”, conclude la lettera, accompagnata da un’altra che critica Garland per aver usato la legge come “un’arma per scopi politici”, ha spiegato la rete della Nbc.

La perquisizione dell’FBI fa parte di un’indagine federale sulla possibile rimozione illegale di documenti riservati o riservati da parte di Trump quando ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021. Durante la ricerca, gli agenti dell’FBI hanno sequestrato 11 set di materiali classificati, alcuni dei quali sono classificati come ” top secret”, il più alto livello di classificazione riservato negli USA alla documentazione ufficiale e che, per motivi di sicurezza, può essere visto solo in teoria dai membri del Governo.

Per giustificare l’appello dei suoi avvocati alla giustizia per interrompere la revisione del materiale, Trump ha sottolineato che è stato ottenuto “illegalmente” in una ricerca che ha definito “furto”. “Abbiamo appena presentato una mozione presso il tribunale distrettuale meridionale della Florida affermando con forza i miei diritti, anche ai sensi del quarto emendamento alla nostra costituzione, rispetto a violazioni non necessarie, ingiustificate e non americane da parte di dozzine di agenti dell’FBI e altri, in la mia casa, Mar-a-Lago, a Palm Beach, in Florida”, conclude Trump.

Il registro di Mar-a-Lago non è l’unica causa in cui è coinvolto. Diverse cause pendenti, a causa delle sue azioni nell’assalto al Campidoglio e del suo tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni in Georgia, stanno avanzando parallelamente a due processi, uno civile e l’altro penale, che sono stati istruiti a New York per irregolarità nelle loro attività e possibili frodi fiscali.

In uno dei casi, il suo ex direttore finanziario si è dichiarato colpevole di frode al Tesoro, mentre il suo ex avvocato personale, Rudy Giuliani, è indagato in Georgia per il suo ruolo nel tentativo di brogli elettorali.

Due giorni dopo la perquisizione di Mar-a-Lago, lo stesso Trump ha rifiutato di testimoniare per non incriminarsi nella sua apparizione come testimone nella causa civile davanti al procuratore generale di New York.