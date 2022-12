Le reazioni del mondo alla scomparsa di Benedetto XVI, il papa emerito

A 95 anni, dopo una lunga malattia, si è spento Benedetto XVI, il Papa emerito. Sono tante le reazioni alla scomparsa di Joseph Ratzinger da parte del mondo della chiesa, ma non solo.

Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questo per l’Italia è un giorno di lutto. Mentre la presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito il papa appena scomparso come“un gigante della fede e della ragione“. Il cordoglio, poi, è arrivato anche dall’ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano, dalla presidentessa del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz e dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Stava peggio da giorni, Joseph Ratzinger, il papa emerito scomparso oggi all’età di 95 anni. Anche ieri, papa Francesco, il suo successore, aveva chiesto che i fedeli, i tanti fedeli che dal 2 gennaio potranno vedere la sua salma esposta nella Basilica di San Pietro, a Roma, pregassero per lui. Gli stessi fedeli, anche illustri, che oggi hanno ricordato papa Benedetto XVI.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha iniziato la sua dichiarazione per la morte del papa emerito definendola “un lutto per l’Italia“. “La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l’intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità“, si legge ancora nella nota del capo dello Stato che ha poi sottolineato come la figura di Ratzinger “rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio“.

Giorgia Meloni, la presidentessa del Consiglio, ha detto, invece, che “Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà“. La premier ha aggiunto che ha già “espresso al Santo Padre Francesco la partecipazione del governo e mia personale al dolore suo e dell’intera comunità ecclesiale“.

Ma anche il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto dimostrare il suo cordoglio per primo a Jorge Bergoglio. “Santità, appresa la notizia della scomparsa di Sua Santità Benedetto XVI, desidero farLe pervenire le più sentite espressioni del mio profondo cordoglio e della mia partecipazione al dolore Suo e della Chiesa – ha iniziato l’ex capo di Stato nella lettera indirizzata a papa Francesco -. Memorie e vincoli di stima e di rispettosa amicizia mi legavano a Sua Santità Benedetto XVI, sviluppatisi in particolare negli anni trascorsi come Presidente della Repubblica Italiana“.

“Pur provenendo da esperienze intellettuali e umane lontane e differenti, con il Pontefice allora potei sviluppare una condivisione di ansie e intenti e una consuetudine di riflessione sul futuro dell’Italia e dell’Europa. Fu per me un’esperienza di rilevante intensità spirituale, culturale e umana, segnata dall’interazione positiva di mondi diversi e aiutata anche dal comune amore per la musica. La prego di accogliere, Santità, le espressioni della mia vicinanza per la dipartita di una grande figura della Chiesa e della cultura contemporanea“, ha concluso Napolitano.

“La scomparsa di Papa Benedetto mi rattrista. La mia solidarietà va a tutti i cattolici“, ha scritto su Twitter la presidentessa della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima di affermare che “con le sue dimissioni aveva dato un segnale forte. Si è visto prima di tutti come un servitore di Dio e della sua Chiesa. Una volta che la sua forza fisica è diminuita, ha continuato a servire attraverso il potere delle sue preghiere“.

