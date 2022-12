Rughe sotto agli occhi, il metodo per eliminarle si trova in cucina

Le rughe sotto agli occhi rappresentano il processo di invecchiamento, eppure si possono eliminare in modo naturale: addio filler.

I segni di un tempo che passa e la testimonianza che anno dopo anno si nota sul viso, oggi potrebbe essere considerato un trend al positivo. Personalità di spicco e vip, infatti, non ricorrono più ai trattamenti estetici invasivi ma lasciano che le rughe e l’invecchiamento facciano il proprio corpo.

Il concetto di “positività” viene divulgato in ogni parte del mondo, ma è anche vero che per dire addio al filler o altri trattamenti si può aiutare la pelle con i rimedi naturali o quelli antichi di una volta. Fermare i segni del tempo è impossibile, ma si può lavorare al fine di rendere lo sguardo disteso eliminando le fastidiose rughe sotto gli occhi. Il vero segreto è mantenere una pelle nutrita, idratata ed elastica aiutandosi con una serie di ingredienti ottimi che si trovano in dispensa e non solo. Come invecchiare naturalmente senza mostrare le rughe sotto agli occhi? Con questi rimedi è possibile.

Cause delle rughe sotto agli occhi

La causa principale nella formazione di rughe sotto gli occhi è sicuramente l’invecchiamento cutaneo, quando elastina e collagene non vengono più prodotte naturalmente dalla pelle con l’avanzare del tempo. A tutto questo bisogna anche aggiungere:

Espressioni del viso, che formano alcune rughette anche quando si è giovani soprattutto quando la pelle della zona occhi non è idratata al meglio;

che formano alcune rughette anche quando si è giovani soprattutto quando la pelle della zona occhi non è idratata al meglio; Il fumo rilascia i radicali liberi che non possono essere contrastati, rendendo così la pelle secca con rughe più o meno profonde;

Esposizione solare senza protezione, con l’insorgenza di rughe a causa della secchezza della pelle nella zona occhi e non solo;

senza protezione, con l’insorgenza di rughe a causa della secchezza della pelle nella zona occhi e non solo; Genetica ovvero quando sono i geni ereditari a comandare sulla formazione delle rughe.

Addio filler: con questo rimedio eliminiamo le rughe

Per dire addio al filler e usare solo prodotti naturali, gli esperti mettono sul tavolo l’olio di argan oppure la potenza della rosa mosqueta. Entrambi questi prodotti sono antichi e hanno proprietà uniche che levigano la pelle, nutrono in profondità e idratano in quelle zone sempre secche.

Anche l’olio di oliva potrebbe essere un valido amico perché leviga ed elasticizza la pelle del viso oltre che del contorno occhi. Alcune star fanno ricorso alle chiare d’uovo che sono ricche di proteine, vitamine e anche Sali minerali. Vengono usate per sfruttare le proprietà tonificanti e tonicizzanti, come un vero e proprio trattamento estetico all’avanguardia.

Togliere le rughe sotto agli occhi con i rimedi naturali

Per una pelle sana e per non avere le rughe sotto gli occhi prima del tempo, alimentazione adeguata e un buon apporto di acqua al giorno è sicuramente indicato. Oltre a questo ci sono dei rimedi naturali che possono essere spalmati sulle zone di interesse senza alcun effetto collaterale:

La banana che è ricca di Sali minerale e di vitamine , consigliata come alleata contro le rughe e la loro formazione. È la buccia che dovrà essere usata per alleviare la stanchezza e dare allo sguardo quella freschezza senza rughe che tutte si meritano;

Il cetriolo come sempre è un ottimo rimedio. Questo perché lo zinco decongestiona la zona occhi e lascia la pelle luminosa, liscia e idratata;

come sempre è un ottimo rimedio. Questo perché lo zinco decongestiona la zona occhi e lascia la pelle luminosa, liscia e idratata; Avocado, che con le sue proprietà nutrienti ed elasticizzanti combatte le zampe di gallina sin dai primi segni;