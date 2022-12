324 euro di aumento in busta paga dal 2023: a chi arriva sul conto

By

Un incredibile aumento per il 2023 di ben 324 euro direttamente in busta paga per questi lavoratori: chi potrà beneficiarne?

Giro di boa attuato, con un faticosissimo 2022 che saluta tutti quanti e il 2023 che si affaccia timidamente alla porta degli italiani. Giorgia Meloni ha preso in mano la situazione e sta portando avanti obiettivo dopo obiettivo, da mettere direttamente sul tavolo.

Le promesse non riguardavano solamente le pensioni, ma anche gli stipendi e comunque l’abbassamento delle bollette che arrivano a fine mese. Le varie emergenze hanno messo gli italiani in ginocchio e il nuovo anno si spera che sia completamente diverso. La Legge di Bilancio 2023 porta non poche novità e tra queste si parla di un aumento degli stipendi, sino a 324 euro. Chi può beneficiarne?

Governo e taglio del cuneo fiscale: quali sono gli aumenti previsti?

Se Giorgia Meloni riesce a portare tutti i suoi obiettivi sul tavolo, nonostante siano solo due i mesi passati dal suo insediamento, l’Italia potrà nuovamente respirare aria buona. Le sue misure sono mirate agli aumenti di pensione oltre che un miglioramento delle condizioni dei dipendenti, agevolando il più possibile le imprese italiane.

Una attenzione particolare al taglio del Cuneo Fiscale con il maxi emendamento che porterà non pochi vantaggi nell’anno nuovo. Giancarlo Giorgetti – Ministro dell’Economia – ha scritto il testo per mettere a punto il discorso per la differenza tra stipendi lordi e netti di un dipendente. Gli interventi in merito dovrebbero essere due:

Per il 2023 la conferma per il taglio dei due punti in percentuali per chi prende una retribuzione sino a 35mila euro, come già presente con il Governo Draghi nel 2022;

dei due punti in percentuali per chi prende una retribuzione sino a 35mila euro, come già presente con il Governo Draghi nel 2022; Ulteriore taglio sulla percentuale – arrivando a tre – per chi ha dichiarato di percepire non oltre i 25mila euro lordi all’anno.

Sono voci che potrebbero pesare sulle casse statali per un totale di 4 miliardi e mezzo per 365 giorni del 2023. A fronte di questo è bene però pensare a chi prenderà comunque un aumento di stipendio, sino a 324 euro.

Stipendi maggiorati per questi lavoratori

Un taglio che in soli due mesi ha portato a non poche notizie positive, con impatto sugli stipendi postivi. Ovviamente si devono fare delle suddivisioni in base al reddito e ci sono dei dipendenti che potranno beneficiare di un aumento notevole:

I soggetti che hanno un guadagno dai 10 ai 15 mila euro lordi si ritroveranno con un aumento che arriva sino a 324 euro. Cosa significa? Questo totale annuo è dato dall’aumento sino a 27 euro al mese da moltiplicare nell’anno.

Poi ci sono le altre fasce che potranno vedere un aumento sino a 38 euro netti al mese. L’ISTAT a tal proposito ha voluto mettere in evidenza come sia importante avere una buona retribuzione. È quindi di fondamentale importanza che le aziende possano vedere le tasse ridotte e i dipendenti un aumento del loro stipendio, come accadrà proprio dal primo gennaio 2023.