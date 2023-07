Indovinello difficile: chi non è il barbiere? Solo le menti sveglie indovineranno

Vuoi mettere alla prova le tue abilità mentali? Prova a risolvere questo indovinello difficile e a capire chi è il barbiere impostore.

Per quanto sia impegnativo e stancante, lavorare non è poi tanto male. Tale attività, in fondo, ci permette non solo di staccare la spina dalla routine casalinga, ma anche di sentirsi realizzati e di raggiungere gli obiettivi professionali che ci si era prefissati all’inizio della carriera. Nonostante questo, però, sarebbe bello anche poter avere più tempo libero durante la settimana, in modo da concedersi un po’ di sano e meritato relax e di dedicarsi a ciò che più amiamo fare.

Attualmente ci troviamo in estate, il periodo dell’anno più atteso di tutti. Questo, finalmente, è il momento in cui possiamo prenderci le ferie e riposarci, viaggiare e/o trascorrere intere giornate in spiaggia. E quando si è al mare, sotto l’ombrellone e in compagnia degli amici o dei propri familiari, la cosa più divertente è giocare tutti insieme. In tale circostanza si possono fare tante cose, tra cui anche mettersi alla prova ponendosi a vicenda dei difficili indovinelli.

Sì, è vero, si tratta solamente di un gioco per passare il tempo, ma in questo modo si allena anche la mente a osservare, a concentrarsi sui dettagli, a mettere insieme i pezzi e ad arrivare alla propria conclusione nella maniera più veloce possibile. Per non farsi cogliere impreparati, è meglio prepararsi a dovere su tale argomento, e documentarsi su quali siano gli indovinelli più difficili da risolvere. Conosci quello del barbiere impostore? Se la tua risposta è no, scopriamo insieme qual è la soluzione.

Indovinello difficile: chi dei due non è il barbiere?

Risolvere indovinelli è un buon modo per divertirsi e passare il tempo, e lo è ancor di più quando si riesce a trovare la risposta giusta in poco tempo! In questo caso, prima di proporlo ad amici e parenti alla prossima occasione, puoi essere tu stesso a metterti alla prova risolvendone uno davvero difficile.

Due amiche decidono di apportare qualche modifica al proprio look e di recarsi insieme, nello stesso giorno, in un salone di bellezza. Il titolare del locale, però, ha solo un barbiere a disposizione, ma dopo una serie di telefonate, riesce finalmente a trovarne un altro, in modo da poter soddisfare le richieste di entrambe le ragazze.

I due parrucchieri, a questo punto, sono pronti per iniziare a intervenire sui capelli delle clienti le quali, però, si accorgono in tempo che uno dei due, in realtà, non è un vero barbiere. Il quesito da risolvere, dunque, è il seguente: come hanno fatto le ragazze a scoprire il secondo parrucchiere, in realtà, non è chi dice di essere?

La soluzione

Per diventare un campione degli indovinelli, le parole d’ordine sono “ragionare” e “osservare.” Solo così si può arrivare a risolvere anche gli enigmi più complessi, proprio come quello in questione.

Entrambi i parrucchieri, infatti, in una mano hanno un paio di forbici, ma nell’altra mano, mentre uno tiene un pettine, l’altro ha visibilmente un tubo contenente una qualche sostanza. Se ci si sofferma a osservare, appunto, si può subito notare che si tratta di un repellente per insetti, per niente consono a un barbiere professionista.