Le metamorfosi dei Black Eyed Peas, i primi ospiti internazionali di Sanremo 2023

I Black eye peas i primi ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2023. Il direttore artistico di Sanremo, Amadeus li ha presentati trasformando il teatro dell’Ariston in una vera e propria discoteca.

Il gruppo musicale statunitense dal sound hip hop è approdato nella città dei fiori nella seconda serata della kermesse sonora giunta alla 73esima edizione.

I Black eyed peas al festival di Sanremo

Alle ore 23 Amadeus fa salire sul palco i primi ospiti internazionali del festival di Sanremo, i Black eyed peas. Un medley dei loro grandi successi, trasformano il teatro dell’Ariston in una vera e propria discoteca.

Da Mamacita a Don’t you worry sino al tormentone I gotta feeling. Il pubblico è in delirio, il gruppo statunitense ha dimostrato in quasi 30 anni di esperienza di avere ancora grinta da vendere. Per loro è stata la seconda volta alla kermesse sonora, la prima nel 2004. Dopo 19 anni il loro ritorno.

“l’italia è bellissima, le persone sono meravigliose”.

Dice un componente del gruppo poco prima di esibirsi con il loro ultimo singolo che sta spopolando nelle radio “Simply the best”.

La storia del gruppo statunitense

Nati a Los Angeles nel 1995, inizialmente conosciuti come i Black eyed peace, poi diventati Black eyed peas. Gli anni 2000 sono stati gli anni fortunati per la band, gli anni dei grandi successi come Where is the love? Shut Up, Hey Mama e Let’s Get It Started.

Tutti ricordano il 2005 con l’uscita di Mas que nada in collaborazione con Sérgio Mendes; per qualche anno sono spariti dalla scena per poi ritornare nel 2009 con un album che li consacra una band dance pop.

Nel 2017 l’addio della loro cantante storica, Fergie. Una separazione senza litigi, avvenuta con serenità; tutti ricordano la vecchia leader dei Black eyed peas. Il leader e autore dei brani della band Will.i.am ha spiegato che la cantante ha lasciato il gruppo per dedicarsi al suo ruolo di mamma.