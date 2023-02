Fedez attacca tutti con un rap destinato a scatenare polemiche

By

Direttamente da Costa Smeralda, Fedez si è esibito nel “palco sul mare” cantando un brano rap scritto di suo pugno annunciando ad Amadeus di assumersi le responsabilità per ciò che ha detto in quanto non aveva comunicato alla Rai il testo della sua canzone.

Il marito della co-conduttrice della prima serata del festival di Sanremo ha portato un brano di denuncia mettendo in evidenzia gli ultimi fatti di cronaca avvenuti in Italia e citando il Codacons, l’associazione di consumatori con il quale si trova in una battaglia legale aperta.

L’esibizione di Fedez

Uno schiaffo morale contro il sistema. È stato questo il brano di denuncia inedito di Fedez in collegamento da Costa Smeralda al largo di Sanremo, a pochi metri dal teatro Ariston. Da Matteo Messina Denaro, al suo tanto amico Codacons, per citare un sistema politico corrotto.

Un freestyle del quale il rapper si è preso tutta la responsabilità dichiarando di non aver comunicato alla Rai il testo della sua canzone:

“Voglio assumermi la piena responsabilità del testo”.

Sono queste le parole di Fedez riferite al direttore artistico e conduttore Amadeus al termine della sua edizione nel palco sul mare.

Le polemiche

Un freestyle che ha il sapore di tante polemiche a partire, quasi sicuramente dalla conferenza stampa di domani mattina. Fedez ancora una volta colpisce ancora. Nelle sue rime si scaglia contro Galeazzo Bignami viceministro alle Infrastrutture, fotografato in divisa da nazista.

“Appellandomi all’articolo 21 della Costituzione citato anche da Benigni, mi assumo la responsabilità di quello che ho detto”.

Queste le parole del rapper subito dopo la sua esibizione.