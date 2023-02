Avete capito quanto guadagna Chiara Ferragni a Sanremo? Le cifre del cachet

La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata! E tra le curiosità più diffuse sulla rinomata kermesse, di certo non mancano quelle inerenti alle cifre dei cachet percepiti dai protagonisti. Tra essi, come tutti saprete, vi è anche l’imprenditrice Chiara Ferragni.

L’Italia è un paese meraviglioso nel quale, spesso, si svolgono eventi e manifestazioni in grado di suscitare l’interesse di gran parte dell’opinione pubblica. Il Festival di Sanremo, senza dubbio, è una di queste. La celebre kermesse canora ha avuto origine nel lontano 1951. Da allora, ogni anno alcuni degli artisti del mondo della musica italiana partecipano alla gara, con l’intento e la speranza di aggiudicarsi la vittoria.

Il Festival, ad oggi, continua a riscuotere sempre grandi successi in termini di ascolti. Questo non solo per la bravura, la professionalità e la competenza di coloro i quali lavorano e si impegnano per la buona riuscita dello spettacolo, ma anche per l’interesse, la curiosità e l’affetto che i telespettatori nutrono nei confronti degli artisti coinvolti.

Per questa settantatreesima edizione del Festival – iniziata martedì 7 febbraio – grazie ai consensi ottenuti negli anni precedenti, Amadeus è tornato sul palcoscenico del teatro Ariston in qualità di conduttore e direttore artistico; accanto a lui, per tutte e cinque le serate, il cantante Gianni Morandi. Le co-conduttrici, invece, si alterneranno di giorno in giorno, e a scendere le temutissime scale di Sanremo in occasione della prima serata della manifestazione è stata l’imprenditrice Chiara Ferragni. Siete curiosi di scoprire a quanto ammonta il suo cachet? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Chiara Ferragni approda a Sanremo

Il nome di Chiara Ferragni, fino a ora, è sempre stato accostato al mondo della moda e del Web, oltre che alle numerose battaglie sociali che, ogni giorno, porta avanti con grande tenacia e determinazione. Martedì 7 febbraio 2023, invece, con la sua partecipazione in qualità di co-conduttrice alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, Chiara ha dato un’ulteriore svolta alla sua incredibile carriera. Tale ruolo, l’imprenditrice lo riprenderà anche sabato 11 febbraio, in occasione della serata finale della kermesse.

Come precedentemente accennato, la Ferragni è sempre molto attenta a quelle che sono alcune delle tematiche sociali più importanti del nostro paese. Per questo motivo, come da lei stessa annunciato sia nel corso di una conferenza stampa sia sul profilo Instagram, l’imprenditrice ha scelto di devolvere in beneficenza il suo intero cachet di Sanremo a favore dell’associazione “D.i.re”, impegnata ad aiutare le donne vittime di violenza.

Quella fatta da Chiara è stata una scelta molto importante, non solo per il sostegno concreto che la co-conduttrice del Festival di Sanremo ha deciso di offrire all’associazione, ma anche per la rilevanza del compenso previsto per la sua partecipazione alla kermesse.

La cifra del cachet devoluto in beneficienza

Quando si parla del Festival di Sanremo, tutti siamo a conoscenza del fatto che i compensi di conduttori e co-conduttori ammontino a cifre da capogiro. Chiara Ferragni ha voluto che la sua partecipazione alla kermesse assumesse un valore aggiunto. Per questo motivo, l’imprenditrice ha deciso di donare il suo intero cachet in beneficenza.

Stando a ciò che si evince dalle indiscrezioni che circolano in rete, sembra che il cachet di Chiara equivalga a circa cinquantamila euro a serata, per un totale, dunque, di centomila euro.