Gli Usa si apprestano ai prossimi midterm, ovvero alle elezioni di metà mandato, e Biden continua la sua campagna elettorale e il suo sfrenato tour di propaganda sfidando i sondaggi. Secondo gli esperti il duello con Trump preoccupa il partito democratico.

Una situazione particolare aleggia in merito alle prossime elezioni midterm negli Usa. L’attuale presidente Biden è dato come sfavorito dai pronostici e questo sembra sia stato causato da una scelta sbagliata durante la campagna elettorale in merito ad argomenti e focus proposti agli statunitensi. Mentre il rivale Trump ha puntato come sempre il massimo sulla propaganda e sul sostegno della fascia più estrema della destra. La preoccupazione delle autorità è in merito a una possibile escalation violenta pre e post votazioni.

Usa, Midterm con affluenza anticipata record

Gli Usa hanno assistito a uno scenario inatteso dove moltissimi statunitensi hanno già fatto la loro scelta e votato in questi midterm. Il dato che viene rilevato quest’anno supera di gran lunga i numeri degli scorsi anni e ben 7,7 milioni di statunitensi hanno scelto di votare anticipatamente per posta e tramite i siti già abilitati ufficialmente.

Secondo lo U.S. project il paese che ha votato di più è la Georgia dove l’affluenza elettorale supera già del 70% quella delle votazioni del 2018. Anche in Florida si evince un’affluenza davvero incredibile che supera del 50% le precedenti. Numeri assurdi che hanno confermato anche nel resto dei paesi l’affluenza anticipata.

La tattica di portare più affluenza alle urne anticipando e ampliando il metodo di voto, che Biden ha voluto, sta funzionando ma ha rivelato qualcosa che desta preoccupazione nell’attuale presidente Usa. Si tratta del netto vantaggio che sembra avere il partito repubblicano in questo momento.

Sondaggi e opinioni

La campagna elettorale per i midterm Usa che hanno attuato i democratici è stata poco producente e mal calcolata secondo molti esperti di politica statunitensi. Il presidente Biden non ha centrato gli argomenti che interessano alla popolazione in questo particolare momento storico.

L’economia non è stata protagonista della campagna di Biden ed è stato fatto appositamente per non innescare nuovamente la polemica dei repubblicani. Il partito aveva già additato gli avversari democratici di aver contribuito all’aumentare dell’inflazione e della crisi.

Ma aver puntato tutto sul diritto di aborto omettendo ambiti quotidiani che stanno rendendo difficile la vita a milioni di famiglie non ha pagato.

I sondaggi vedono Trump come possibile vincitore e le stime sui voti attuali rendono il quadro molto semplice. I repubblicani sono in vantaggio netto nelle elezioni anticipate e si sono recati alle urne in tantissimi.

I dem invece non si sono ancora decisi a votare e Biden spera ora di poterli convincere a votarlo con questa ultima esasperata campagna elettorale. Non resta che attendere la chiamata finale alle urne e vedere se ciò che pensa Biden ovvero che se i democratici andranno a votare lui trionferà ancora.