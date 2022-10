Regina Elisabetta, dopo Carlo sbuca l’altra erede: a lei ha lasciato un titolo importante

By

Non solo Carlo, per la Regina Elisabetta è lei l’altra erede. Questa donna ha il potere e il suo titolo è importantissimo.

La Regina Elisabetta è morta da quasi due mesi e gli inglesi non si sono ancora abituati a questa perdita. Carlo III ora guida il Paese in compagnia della sua Regina Consorte Camilla Parker, che gli abitanti stanno apprezzando pian piano nel tempo. Tutti preferirebbero avere William e Kate a capo della Nazione, ma per questo dovranno ancora aspettare diversi anni. Quello che in pochi sanno è che la Sovrana ha scelto la sua erede ed è lei ad avere un titolo importante, oltre a tutto il resto. Avete capito di chi stiamo parlando?

Morte della Regina Elisabetta, tra eredità e dissapori

La Regina Elisabetta è mancata e forse nessuno se lo sarebbe aspettato, considerata da tutti come una figura eterna e senza fine. Purtroppo ci siamo dovuti ricredere e lo scettro è passato a Re Carlo III, un uomo che ha atteso tantissimi anni prima di salire sul trono e iniziare il suo lavoro a capo di una Nazione solida e indipendente. Al suo fianco Camilla Parker, la Regina Consorte che, a detta dei media, sembra aver preso il ruolo con grande entusiasmo e una sicurezza quasi sfuggita di mano.

L’eredità della Regina Elisabetta non è composta da soli insegnamenti e titoli, ma anche da una ricca collezione di gioielli e immobili che sono stati lasciati ai vari membri della famiglia Reale. Tutti pensano che sia stato il suo primogenito ad avere la meglio, così come la figlia e poi la nuora – moglie del Principe Edoardo – amatissima dalla Sovrana.

In realtà c’è un’altra donna a Palazzo che ha ereditato un titolo di altissimo valore e non solo.

La vera erede della Regina Elisabetta: onori e titolo

La scelta della sua ereditiera è stata semplice per la Regina Elisabetta e il popolo concorda su questo. Gli inglesi si dispiacciono per tutto quello che è accaduto con Harry e Meghan, ma allo stesso tempo non vedono l’ora di poter vedere William e Kate sul trono dopo il periodo dedicato a Carlo III.

In tutto questo c’è la vera ereditiera della Regina, ovvero Kate Middleton. Tutti i gioielli personali della Sovrana – indossati da lei per quasi un secolo – sono passati nelle mani di colei che è degna di indossarli e che un giorno guiderà la Nazione.

Camilla Parker nelle vesti di Regina Consorte ha avuto la sua parte ovviamente, ma tutti sono rimasti a bocca aperta nel sapere che la bella Kate fosse la prediletta da Elisabetta II. L’ex Duchessa di Cambridge è stata per la Regina Elisabetta l’unica in grado di poter indossare i suoi gioielli e prendere un giorno il suo posto, sfoggiandoli in tutti gli eventi importanti.

Impossibile non vedere cosa stia accadendo in Inghilterra, perché la vera Regina oggi è sicuramente Kate. Se vogliamo andare nel dettaglio, il portagioielli della regina non era un piccolo cofanetto ma un caveau a 12 metri di profondità sotto Buckingham Palace. Qui si accede solo con un ascensore e con permessi particolari: al suo interno ci sono tutti i gioielli personali che sono stati ereditati, ricevuti o comprati da Elisabetta nel corso dei suoi 96 anni di vita.

Impossibile citarli tutti, ma tra questi ricordiamo gioielli di valore ricevuti da Re Giorgio V, dalla Regina Madre, dal Principe Filippo e da tutti i più potenti del mondo. Kate ha già indossato la collana di perle a tre fili regalata dal Sovrano Giorgio V alla figlia quando era giovane, per esempio. I

La faccenda sarebbe molto complicata e da districare, perché secondo il protocollo l’unico erede di questa fortuna è il sovrano che subentra sul trono dopo il regnante. Considerato che Carlo non indosserà mai questi gioielli è Kate l’unica erede di diritto.

Kate, oggi Principessa del Galles, può vantare questo titolo prestigioso che era prima di Lady Diana e anche di essere colei scelta dalla Regina Elisabetta per il futuro della Nazione. Nessuno ha mai avuto alcun dubbio sul ruolo della moglie di William, donna amata e rispettata da tutti che indossa con grande regalità gli orecchini di perle di Elisabetta, insieme alle spille con i fiori che hanno scritto la storia della moda.