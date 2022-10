Come sono andate le prime votazioni dei presidenti di Camera e Senato

La diciannovesima legislatura è ufficialmente iniziata. Alle 10, si è riunita la Camera, presieduta da Ettore Rosato, vicepresidente eletto più anziano della passata legislatura, mentre la riunione del Senato è iniziata alle 10:30 con a capo la senatrice a vita Liliana Segre. All’ordine del giorno, l’elezione dei nuovi presidenti dei due rami del Parlamento.

Nella prima votazione a Montecitorio, i 400 deputati non sono arrivati a una soluzione, come era auspicabile considerato il quorum molto alto che si doveva raggiungere. A Palazzo Madama, invece, Ignazio La Russa raggiunge il quorum dei votanti con 116 voti, ma senza l’appoggio di Forza Italia.

L’elezione del presidente della Camera: come è andata

Al di là di quanto trapela da fonti del centrodestra, la prima votazione per l’elezione del presidente della Camera, che succederà quindi a Roberto Fico, è andata a vuoto. Con 369 schede bianche, quattro voti al deputato della Lega Riccardo Molinari, tre per il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, e dieci schede nulle, non si è raggiunto il quorum.

Alle 14, si procederà a un’ulteriore votazione che, presumibilmente, andrà come la prima.

L’elezione al Senato: il presidente è Ignazio La Russa

La prima seduta del nuovo Senato si è aperta con un lungo ed emozionante discorso antifascista della presidente reggente, la senatrice a vita Liliana Segre. A differenza che a Montecitorio, l’aula di Palazzo Madama è arrivata subito una sintesi con l’elezione di Ignazio La Russa come presidente con 116 voti, e quindi anche senza l’appoggio dei parlamentari di Forza Italia. Due voti sono andati a Segre, due a Roberto Calderoli e 66 schede sono rimaste in bianco. I votanti erano 186, mentre i presenti 187.

Al raggiungimento del quorum, fissato a 104 voti, e anche al momento della proclamazione, un lungo applauso con standing ovation ha accompagnato il nome della seconda carica dello Stato.

“Grazie a tutti coloro che, con senso di responsabilità e in un momento nel quale l’Italia chiede risposte immediate, hanno consentito di far eleggere già alla prima votazione la seconda carica dello Stato. Continueremo a procedere spediti“, ha commentato la leader di Fratelli d’Italia e futura prima presidentessa del Consiglio donna della storia repubblicana, Giorgia Meloni, l’elezione del suo compagno di partito a presidente del Senato.

La premier in pectore ha continuato congratulandosi con l’avvocato siciliano. “Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell’Italia e che ha sempre anteposto l’interesse nazionale a qualunque cosa – ha detto -. Per Fratelli d’Italia, Ignazio è un punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti. È un politico dall’intelligenza rara e dalla tenacia altrettanto introvabile. Un uomo orgoglioso della sua identità politica ma che ha sempre saputo mettere il senso delle istituzioni al servizio di tutti gli incarichi che ha ricoperto nella sua carriera”. Per Meloni, La Russa sarà in grado di mettere al servizio della Presidenza del Senato la sua “autorevolezza, competenza e imparzialità“.