Lazio, Borja Mayoral nel mirino

La Lazio sta avviando una trattativa con il Real Madrid per Borja Mayoral, che sta attualmente disputando l’ultima stagione in prestito al Levante.

La richiesta del Real Madrid è 20 milioni, l’offerta biancoceleste parte da 10, ma i due club hanno tutto l’interesse a venirsi incontro e potrebbero trovarsi sulla via di mezzo intorno ai 15.

8 gol in 32 partite della Liga.



L’attaccante, classe 1997, 8 gol in 32 partite nella Liga, ha un ingaggio che sfiora i 2 milioni netti a stagione.



Tare, direttore sportivo della Lazio, nel pre-partita di stasera di Juve-Lazio, a riguardo ha aggiunto: “Borja Mayoral ha fatto una carriera importante. Ora l’unica cosa certa è che siamo in cerca di uno/due attaccanti per la prossima stagione. Sacrificare un big? Per chiunque arriveranno proposte ci siederemo a un tavolo e se le due parti saranno contente, perché no? Per ora non è arrivato nulla”.

