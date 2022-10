Lazio, al via le prenotazioni per la quinta dose del vaccino anti Covid

Settimana scorsa il Ministero della Salute aveva diramato una nuova circolare che stabiliva delle importanti novità circa la quinta dose del vaccino anti Covid. Nella regione Lazio oggi sono partite le prenotazioni a tutti i soggetti over 80.

Secondo quanto indicato nella circolare ministeriale del 17 ottobre, è possibile prenotare la quinta dose di vaccino anti-Covid a mRna bivalente.

A chi è raccomandata la quinta dose di vaccino

L’ultimo documento del Ministero della Salute firmato dal direttore generale Giovanni Rezza riguarda importanti novità sulla quinta dose a tutti i soggetti over 80 ai quali è stato già somministrato il secondo booster a 120 giorni dall’ultima.

Il richiamo è raccomandato anche per gli ospiti delle case di cura con fragilità motivata da patologie concomitanti e preesistenti.

Tutte queste persone devono avere fatto una seconda dose di richiamo monovalente, trascorsi almeno 4 mesi dal booster o che siano guariti dal virus. Nella circolare diramata dal Ministero della Salute, dal Css e dall’istituto superiore di Sanità è fortemente raccomandato il terzo booster simultaneamente ad altri vaccini.

Inoltre, è fortemente raccomandato anche a tutti i soggetti che presentano una compromissione del sistema immunitario a partire dal dodicesimo anno di età: particolare attenzione per i soggetti fragili che sono stati sottoposti a trapianto di rene, cuore, fegato e polmoni; coloro i quali abbiano subito un trapianto di cellule staminali entro 24 mesi o in terapia immunosoppressiva; rientrano nella categoria anche le persone che sono in attesa di trapianto con farmaci immuno-soppressivi per malattie tumorali; della categoria dei soggetti fragili fanno parte anche i pazienti con immunodeficienze che stiano seguendo un trattamento farmacologico, come ad esempio dialisi per insufficienza renale.

Modalità di prenotazione

La circolare ministeriale del 17 ottobre è stata diramata dopo gli ultimi aggiornamenti che hanno visto in Italia un aumento dei contagi e dell’RT sopra la media.

Nella data odierna sono partite le prenotazioni per la regione Lazio: l’assessorato alla Sanità utilizzando i suoi canali social ha specificato la possibilità di prenotare tramite il portale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it.

L’ultimo bollettino della Regione Lazio ha registrato un totale di 10.944 tamponi: 2.312 tamponi molecolari e 8.632 tamponi antigenici. Di questi 1.535 sono risultati essere positivi, due decessi, 646 le persone che sono state ricoverate presso strutture ospedaliere, 29 i soggetti in terapia intensiva; il numero delle persone che sono guarite è di 2691.

Secondo Alessio D’Amato, l’assessore regionale alla Sanità, il rapporto tra positivi e tamponi è al 17%; i casi nella capitale sonno più di 2500 casi.