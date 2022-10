Lukaku è pronto al rientro, convocato in Champions League

Dopo la rocambolesca vittoria di Firenze l’Inter è pronta a tornare in Champions League, Inzaghi torna a convocare Romelu Lukaku per la sfida contro il Viktoria Plzen, il belga partirà probabilmente dalla panchina ma tornerà a tutti gli effetti a disposizione a partire da domani.



La straordinaria prestazione del Camp Nou ha ridato entusiasmo all’ambiente interista, ora manca l’ultimo passo per staccare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Battere il Viktoria Plzen significherebbe archiviare il discorso con una giornata di anticipo ed affrontare l’ultima delicatissima trasferta a casa del Bayern Monaco senza la pressione di dover per forza fare risultato.

In conferenza stampa è stato lo stesso Inzaghi a dare la buona notizia ai propri tifosi; Romelu Lukaku è nella lista dei convocati e punto per il ritorno in campo.

Difficile ipotizzare la presenza del classe ’93 dal primo minuto, probabile l’ingresso in campo nel secondo tempo per mettere minuti nelle gambe.

Tutte le sue parole nella conferenza stampa della vigilia di #InterViktoria ⚽#ForzaInter — Inter (@Inter) October 25, 2022

Inter, Lukaku torna tra i convocati

Il grande colpo di mercato dell’estate nerazzurro è finalmente pronto a tornare in campo.

Romelu Lukaku ha saltato l’ultimo mese e mezzo di stagione per un problema muscolare, l’assenza del classe ’93 ha pesato sulle prestazioni della squadra che ha perso terreno sulle zone alte della classifica.



Il gigante belga non è ovviamente ancora in grandissime condizioni e tornerà al 100% soltanto a gennaio dopo aver disputato il mondiale con la maglia del Belgio.

Domani sera l’Inter giocherà in un San Siro tutto esaurito una partita fondamentale per archiviare il passaggio del turno in Champions League, occasione giusta per riabbracciare anche il classe ’93 che con ogni probabilità entrerà nel secondo tempo.

Nel frattempo Marotta sta trattando con il Chelsea con l’obiettivo di rinnovare il prestito del numero 90.

Lukaku ha fortemente voluto il ritorno in Italia ed ha ribadito al proprio entourage di voler rimanere in nerazzurro anche nelle prossime stagioni.

Ancora un pò di pazienza ed il tandem offensivo con Lautaro Martinez sarà di nuovo realtà, i due hanno già vinto uno scudetto insieme sotto la gestione Conte e sono pronti per riportare l’Inter sul tetto d’Italia.

Simone Inzaghi ha ritrovato la sua Inter, ora l’obiettivo è centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League e sfruttare il ritorno di Lukaku per riprendersi la vetta della classifica in Serie A.