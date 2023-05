Lavori in corso per il ritorno ad Amici di due storici professori

Amici 22 si è concluso da meno di dieci giorni, ma Maria De Filippi sarebbe già al lavoro sulla nuova edizione, e in particolare sui nuovi professori. Stando ai rumor in rete, la conduttrice e la sua squadra sarebbero pronti a far tornare nello staff due volti molto amati dagli appassionati del talent. Si tratterebbe, il condizionale è d’obbligo, almeno per il momento, di un ritorno per entrambi, già visti nei panni di insegnanti e mai dimenticati dai fan. A spingere la padrona di casa in questo senso, l’addio di due protagonisti, nel bene o nel male, di questa edizione appena conclusasi.

Ci sono già lavori in corso, per la prossima edizione di Amici, la ventitreesima, che prenderà con tutta probabilità già il via a partire dal prossimo autunno. La produzione, ovvero Maria De Filippi e il suo staff, avrebbero infatti intenzione di far tornare due ex professori degli anni passati. Naturalmente, ciò implicherebbe l’abbandono da parte di altri due, visto che i posti a disposizione, salvo stravolgimenti, dovrebbero essere sempre sei totali. Si tratterebbe per i fan del talent di un graditissimo ritorno, non solo per quelli dell’ultima ora, ma anche per tutti quelli affezionati alle edizioni di qualche anno fa. Per ora si tratta solo di rumor in rete, ma anche in altre occasioni queste “soffiate” si sono poi rivelate veritiere.

Amici 23, addio a due professori di questa edizione e “welcome back” alla coppia di volti storici. Cosa c’è di vero

Stando a quanto riferisce su Instagram Amedeo Venza, esperto di gossip e tv, la produzione starebbe pensando di far tornare come professori due volti amatissimi del passato, ovvero Kledi Kadiu e Veronica Peparini. Non è ancora chiaro se potrebbero tornare entrambi o solo uno dei due.

Maria De Filippi, a quanto pare, starebbe cercando i sostituti giusti per riempire il vuoto lasciato da Arisa, tornata quest’anno ma decisa per l’anno prossimo a dedicarsi ad altri progetti, e Raimondo Todaro, con il quale pare ci siano stati degli attriti e il rapporto non è dei più sereni. Al contrario, invece, è noto il rapporto di profonda stima e amicizia che lega la conduttrice pavese in particolare al ballerino albanese e alla coreografa romana.

Inoltre, voci parlano di un riavvicinamento tra Milly Carlucci e proprio il maestro e ballerino di latino americano e chissà che nella prossima stagione di Ballando con le Stelle non faccia proprio la sua ricomparsa. Ma Peparini e Kladiu non sono gli unici nomi che circolano in questi giorni.

Si parla molto anche di un possibile coinvolgimento di Giuseppe Giofrè, vincitore di un’edizione e giudice di questa appena terminata. Ci sarebbero presunte trattative anche con lui per averlo come insegnante di ballo. A non correre al contrario rischi, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che sarebbero confermatissimi anche per la prossima stagione: difficile immaginare Amici, effettivamente, senza di loro.

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, poi dovrebbero fare di nuovo la loro comparsa, rispettivamente per le materie di danza e canto. Ecco quindi che rimarrebbero vacanti due cattedre, una per ciascuna materia.

Chi sono Kledi Kadiu e Veronica Peparini, possibili professori di Amici alla loro seconda esperienza

Peparini, classe 1971, romana, studia danza fin dagli 11 anni assieme al fratello Giuliano, e si specializza in danza moderna e contemporanea, lavorando per numerose produzioni nazionali e internazionali, lavorando con artisti del calibro di Robbie Williams, Geri Halliwell e Renato Zero.

A 34 anni inizia a lavorare anche come insegnante di ballo proprio nella scuola di Kadio, iniziando dal 2008 anche l’attività di coreografa per il Cirque du Soleil. In seguito collaborerà a numerosi spettacoli del fratello, anche lui coreografo di grande successo.

La collaborazione con Amici inizia nel 2013, viaggiando di pari passo con l’attività coreografica, lavorando a spettacoli e videoclip, e si interrompe poi nel 2022.

Kledi Kadiu, 49 anni, di Tirana, si diploma nel 1992 all’Accademia Nazionale di Danza albanese, entrando poi nel corpo di ballo dell’Opera della città. Inizia a lavorare in tv nel 1996, diventando primo ballerino per programmi come C’è posta per te, Buona Domenica e Amici.

Nel 2004 fonda a Roma la sua scuola di ballo, la Kledi Dance e partecipa anche ad alcune pellicole cinematografiche. A partire dal 2013 e fino al 2017, poi, torna ad Amici, questa volta in qualità di insegnante di danza, e chissà che non sia in serbo per lui un ritorno.