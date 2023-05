Giorgia lancia il nuovo singolo Senza Confine con un nuovo video

By

La cantante Giorgia è ufficialmente tornata sulle scene della musica italiana con il suo nuovo album “Blu”: ieri ha lanciato il suo terzo singolo “Senza Confine” che sta già spopolando sul web.

Dopo essere tornata al Festival di Sanremo dopo 20 anni, Giorgia è tornata in tour con un nuovo album, chiamato “Blu”, uscito lo scorso febbraio e che i suoi fan stanno apprezzando tantissimo.

L’artista romana ieri ha lanciato il video del terzo singolo estratto dall’album, dal titolo “Senza Confine”, scritto da lei e da altri autori degni di nota che l’hanno accompagnata in questo viaggio. Scopriamo di più sul suo nuovo brano.

Il nuovo singolo di Giorgia “Senza Confine”

Dal 5 maggio in radio è arrivato “Senza Confine”, il nuovo brano della cantante Giorgia che ieri sui social ha condiviso il nuovo videoclip della canzone, scritta con diversi autori.

Oltre alla firma di Giorgia, il brano è nato dalla collaborazione con altri celebri autori, ovvero Elisa, Dario Faini, Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla, Massimiliano Dagani (Big Fish) e Vanni Casagrande.

Il videoclip di “Senza Confine” è stato girato dal suo compagno di una vita, Emnauel Lo, anche professore di danza ad Amici di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Nel video, Giorgia è un’astronauta che viaggia nello spazio sconfinato, metafora appunto di quel confine che non deve esserci nella vita di ognuno di noi, superando ogni limite.

Di cosa parla il brano Senza Confine

Il nuovo singolo di Giorgia ha un significato ben preciso, un tema importante che p la società moderna, compresi i problemi climatici a quelli dei migranti.

“Sciolto il ghiaccio ci manca l’aria

Ma il sistema è come prima

Cerchiamo sogni, vogliamo ali

Nei casini tutti uguali”

La cantante, insieme agli altri autori della canzone, riflette sul mondo in cui viviamo, in cui ognuno di noi cerca di raggiungere la felicità attraverso i beni materiali e la tecnologia, senza renderci conto che in realtà questa continua ricerca ha tanti aspetti negativi.

Questi, infatti, si ripercuotono non solo su di noi, ma anche sull’ambiente che ci circonda, come ci rendiamo conto sempre più spesso.

“E partire da qui

Danno fuoco alle foreste

Per le buste, per le feste

Studiano schemi, algoritmi

Tutti buoni filiamo dritti”

Una canzone con un sound molto ritmico, che però porta con sé, per l’appunto, un messaggio davvero importante e su cui tutti dovremmo riflettere.

“Senza Confine” è l’ennesima conferma che il nuovo album di Giorgia, “Blu”, è un cambio di rotta per la cantante, che si presenta con una nuova musicalità portando però sempre con sé la sua immensa voce, come non ce ne saranno mai.