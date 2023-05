Gli Emirati Arabi Uniti hanno esteso inaspettatamente l’invito al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per partecipare alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima, nota come COP28, che si terrà a Dubai a novembre. Insieme al premier di Israele anche il presidente Isaac Herzog e numerosi altri leader, tra cui il presidente siriano Bashar Assad, sono stati invitati alla conferenza dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan e dal primo ministro, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Questo invito rappresenta un importante passo avanti nella normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli stati arabi della regione, in particolare con gli Emirati Arabi Uniti, e riflette un impegno comune per affrontare la sfida del cambiamento climatico e promuovere la sostenibilità ambientale.

È interessante notare che questo invito rappresenta un importante passo avanti nella normalizzazione della diplomazia di Israele che ha risentito delle scelte intraprese dalle autorità negli ultimi mesi, in particolare con gli Emirati Arabi Uniti. La decisione di invitare Netanyahu e Herzog, insieme ad altri leader della regione, alla conferenza sul clima riflette un impegno comune per la lotta ai cambiamenti climatici e la promozione della sostenibilità ambientale.

La COP28 sarà un’importante occasione per i leader di tutto il mondo di discutere delle sfide e delle opportunità legate al cambiamento climatico, dell’importanza della cooperazione internazionale e della necessità di adottare politiche e azioni concrete per mitigare e adattarsi ai suoi effetti. La partecipazione di Israele e di altri leader della regione a questo evento potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella costruzione di relazioni più solide e pacifiche tra le nazioni della regione.

Anche se gli israeliani non hanno ancora accettato l’invito, Netanyahu ha comunque ringraziato gli Emirati per il gesto. Tuttavia, l’invito potrebbe non essere all’altezza delle aspettative di Netanyahu che sperava in una visita bilaterale di alto profilo.

Nonostante ciò, una visita in un paese del Golfo Arabo rappresenterebbe comunque un importante impulso per il leader israeliano che ha stabilito legami ufficiali con gli Emirati Arabi nell’ambito degli Accordi di Abramo del 2020, normalizzando i rapporti tra i due Paesi.

Netanyahu ha continuamente chiesto legami più stretti con i paesi arabi della regione, ma finora non ha ancora effettuato una visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti da quando sono stati firmati gli accordi.

Dopo essere tornato in carica, Netanyahu ha cercato di tornare sulla scena mondiale e di rafforzare i rapporti di Israele con le principali potenze europee. Ha effettuato visite ufficiali in Italia, Germania e Gran Bretagna, dove ha incontrato i rispettivi leader per discutere di questioni di interesse comune, tra cui la sicurezza, la cooperazione economica e la lotta al terrorismo.

Netanyahu ha anche partecipato a importanti conferenze internazionali, come la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove ha tenuto un discorso sulle minacce alla sicurezza globale. La sua politica estera è stata incentrata sulla promozione degli interessi di Israele e sulla costruzione di relazioni più forti con le principali potenze mondiali.

Il primo ministro israeliano aveva sperato di visitare gli Emirati Arabi Uniti poco dopo l’insediamento del suo governo di destra, ma il suo piano è stato rinviato a causa di un evento che ha causato tensioni tra Israele e i palestinesi. il ministro della sicurezza nazionale e ultranazionalista Itamar Ben Gvir ha visitato diverse volte il complesso del Monte del Tempio a Gerusalemme, che è un sito sacro per i fedeli di credo ebraico e ospita anche il complesso della moschea di Al-Aqsa sacro per i musulmani. Tali visite sono ampiamente state definite provocatorie e potrebbero portare a nuovi scontri tra israeliani e palestinesi, dato che l’ultima risale a pochi giorni fa.

A causa di ciò, Netanyahu ha deciso di rinviare la sua visita negli Emirati Arabi Uniti per evitare ulteriori tensioni nella regione.

In passato, gli Emirati hanno condannato le azioni di Ben-Gvir quando ha visitato il complesso del Monte del Tempio a Gerusalemme, che è sacro sia per gli ebrei che per i musulmani. Tuttavia, il ministro israeliano ha nuovamente visitato il sito domenica, dichiarando Israele “responsabile” e suscitando nuove critiche da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain, Turchia, Qatar, Giordania, Egitto e Stati Uniti. Questo ha evidenziato le tensioni esistenti nella regione e il rischio di ulteriori conflitti.

L’alleanza di Netanyahu con figure di estrema destra come Ben Gvir ha attirato ripetute critiche da parte di stretti alleati, tra cui gli Stati Uniti. Il primo ministro di Israele non è stato invitato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington, il che è stato interpretato da alcuni come contraddittorio da parte della Casa Bianca. L’amministrazione americana ha criticato le politiche di insediamento di Israele nella Cisgiordania occupata, le visite di Ben-Gvir al complesso conteso e la spinta del governo a rivedere il sistema giudiziario israeliano. Queste posizioni hanno creato una certa frizione tra Israele e gli Stati Uniti, che tradizionalmente sono stati alleati stretti. Tuttavia, recentemente, il governo di Biden ha cercato di migliorare i rapporti con Israele e di rinnovare l’impegno degli Stati Uniti per una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese.

L’amministrazione Usa ha dichiarato che probabilmente riceverà un invito alla COP28 in un momento successivo. Inoltre, il presidente siriano Bashar Assad, che è stato ostracizzato a livello internazionale durante la guerra civile del suo paese, è stato invitato alla conferenza dopo essere tornato nella Lega Araba dopo una sospensione di dodici anni.

La COP28 è un importante forum internazionale progettato per mantenere i paesi responsabili dei loro impegni a ridurre le emissioni di carbonio e affrontare i cambiamenti climatici. La partecipazione di una vasta gamma di leader internazionali, compresi quelli provenienti da paesi in conflitto come Israele e la Siria, riflette l’importanza di una cooperazione globale per affrontare le sfide ambientali. La conferenza rappresenta un’importante occasione per i leader di tutto il mondo di discutere di politiche e azioni concrete per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e promuovere la sostenibilità ambientale.

La scelta degli Emirati Arabi Uniti e dell’amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Sultan al-Jaber di ospitare la conferenza sul clima COP28 a Dubai ha attirato critiche da vari gruppi e attivisti ambientalisti. La scelta di un paese ricco di petrolio come sede della conferenza sul clima ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità che l’industria petrolifera possa influenzare le decisioni prese durante la conferenza e ostacolare gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico. Tuttavia, gli Emirati Arabi Uniti hanno sottolineato il loro impegno per una transizione verso fonti energetiche più pulite e sostenibili e hanno promesso di lavorare con la comunità globale per affrontare la sfida del cambiamento climatico.

L’estrema importanza della COP28 e della diplomazia climatica

La COP28 è un momento cruciale nella lotta globale contro il cambiamento climatico, con molti paesi che cercano di rafforzare gli impegni presi nell’Accordo di Parigi del 2015. Tuttavia, sono numerose le sfide che attendono i partecipanti alla conferenza, tra cui la necessità di trovare un terreno comune tra paesi con interessi diversi e di garantire che gli obiettivi siano realistici e raggiungibili.

L’invito di Netanyahu e Herzog da parte degli EAU evidenzia l’importanza di questa conferenza e la necessità di una collaborazione internazionale per affrontare la crisi climatica. Solo lavorando insieme, i Paesi possono sperare di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni e di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

L’invito esteso agli leader israeliani testimonia il ruolo fondamentale della diplomazia climatica nel promuovere la cooperazione tra paesi con interessi e posizioni politiche diverse. La COP28 offre un’opportunità unica per creare nuove alleanze e rafforzare quelle esistenti, al fine di lavorare insieme per affrontare le sfide ambientali globali.

La partecipazione di Netanyahu e Herzog alla COP28 potrebbe contribuire a costruire ponti tra Israele e il mondo arabo, facilitando ulteriormente il dialogo e la cooperazione su questioni climatiche cruciali. Inoltre, l’invito sottolinea l’importanza di mettere da parte le differenze politiche per concentrarsi sull’obiettivo comune di proteggere il nostro pianeta.

Con l’avvicinarsi della COP28, gli occhi del mondo saranno puntati su come i paesi rafforzeranno i loro impegni nell’Accordo di Parigi e implementeranno politiche concrete per combattere il cambiamento climatico. L’invito a Netanyahu e Herzog potrebbe avere un impatto significativo sui negoziati, poiché la loro presenza potrebbe incoraggiare una maggiore cooperazione e un impegno congiunto per raggiungere gli obiettivi climatici.