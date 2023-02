Lavatrice pulita da cima a fondo con 3 centesimi: calcare e cattivi odori spariranno

Lavatrice, sei alla ricerca di una soluzione che ti consenta di averla super pulita, con zero calcare e senza cattivi odori? Ti bastano 3 centesimi per realizzare questo miracolo.

Come pulire la lavatrice a fondo e in maniera rapida ed economica? Il trucco delle esperte ti salverà nelle pulizie domestiche! Non tornerai più indietro.

Lavatrice, come prendersi cura di questo elettrodomestico

Lavatrice, come si potrebbe vivere senza? Questo elettrodomestico straordinario è tra le invenzioni più utili mai realizzate, un vero e proprio salvavita. Panni puliti e profumati ad ogni bucato è il desiderio di tutti ma spesso, anche questo accessorio di ultima generazione, fa i capricci.

Sarà capitato anche a te di ritrovarti in questa situazione: lavatrice nuova o usata ma sempre ben tenuta, che ti restituisce indumenti neanche lontanamente con una profumazione gradevole.

Per non parlare poi dell’interno della tua lavatrice che talvolta emana una puzza insopportabile. E del calcare e delle macchie che si formano sul vetro dell’oblò, ne vogliamo parlare? Come mai accade questo? A meno che il tuo elettrodomestico non abbia dei problemi meccanici, significa che stai sbagliando qualcosa.

Niente panico! Abbiamo la soluzione che fa al tuo caso. Se vuoi avere una lavatrice pulita, immacolata e perfetta in pochissimo tempo, avrai bisogno di mettere in pratica questa tecnica: con solo 3 centesimi potrai dire finalmente addio a macchie, calcare e cattivi odori che spariranno in un battibaleno.

Come ripulire il tuo elettrodomestico da cima a fondo con soli 3 centesimi

Se anche tu tieni particolarmente alla salute della tua lavatrice, allora te ne prenderai sicuramente cura nel modo più appropriato, con prodotti specifici che garantiscano lunga vita al tuo elettrodomestico.

Quante volte però, magari, ti sei ritrovata a spendere tanti soldi per eliminare i cattivi odori che spesso si sentono tra le sue parti o a combattere contro calcare o macchie fastidiose che non lasciano in pace il nostro oblò?

Sappi che abbiamo una soluzione al tuo problema. Se sei arrivata a leggere fin qui è perché anche tu sei alla ricerca di una soluzione naturale che ti consentirà di pulire, da cima a fondo, in pochissimo tempo il tuo elettrodomestico e di dire addio a tutti i problemi che abbiamo finora menzionato.

Sai che con soli 3 centesimi puoi avere una lavatrice come nuova? Ti spieghiamo di che cosa avrai bisogno. L’unica cosa che devi procurarti è l’aceto! Ebbene sì, proprio questo condimento è tra gli ingredienti che dona lucentezza alla lavatrice oltre che al bucato.

Hai mai provato a lavare i tuoi panni proprio con l’aceto? Ti basta metterne un tappino nella vaschetta del lavaggio e del pre-lavaggio: vedrai che lucentezza e soprattutto che buono odore, soprattutto se aggiungi poi anche un misurino di ammorbidente naturale.

L’aceto non ti garantisce però soltanto panni perfetti e disinfettati ma è un ottimo ingrediente anche per il lavaggio interno della lavatrice. Davvero economico – una bottiglia costa solo 36 centesimi – è facilissimo da utilizzare.

Tutte le tecniche delle casalinghe esperte

La sua azione pulente e sgrassante ti consentirà di avere una lavatrice pulita, limpida e immacolata proprio come se fosse nuova. Con solo tre centesimi – questo è il prezzo ad ogni utilizzo – potrai finalmente dire addio a macchie, cattivi odori e calcare.

Come devi procedere? Per il lavaggio interno, ti basterà semplicemente far fare alla tua lavatrice, una volta al mese, un lavaggio a vuoto riempiendo per l’appunto le apposite vaschette e anche il contenitore dell’ammorbidente proprio con questo ingrediente.

Programma la tua lavatrice a scarico 0 a 90° e lascia che le pareti interne del tuo elettrodomestico si disinfettino. Puoi procedere invece a pulire l’oblò con una soluzione fatta non soltanto di aceto unito a 100 ml di acqua ma pure con il bicarbonato di sodio.

In quest’ultimo caso, versa un cucchiaino in un bicchiere d’acqua, mescola la soluzione e inumidisci un panno o una spugnetta ed inizia a pulire sia le pareti interne dell’elettrodomestico che l’oblò: vedrai che nel giro di pochissimi minuti avrai una lavatrice senza odori sgradevoli e soprattutto senza macchie.

Ritornando all’aceto, questo ingrediente si rivela ottimo anche per pulire le parti interne dell’elettrodomestico. Per esempio, con esso puoi disinfettare e rendere limpido e splendente anche il cestello della lavatrice: in questo caso devi immergere soltanto una spugna nel composto e strofinare tutte le zone, magari anche con l’aiuto di uno spazzolino da denti che sarà in grado di arrivare anche nei punti più difficili.

Persino la guarnizione della tua lavatrice la puoi pulire con l’aceto. Serviti sempre di uno spazzolino da denti che intingerai nella miscela di aceto e passalo poi nell’incavo della guarnizione. Infine, torna a pulire il tutto con un panno appena umido.

Per quanto riguarda invece il filtro, anche in questo caso l’aceto ti torna super utile. Prendi sempre uno spazzolino da denti, bagnalo nell’aceto e inizia a grattare sul filtro. Risciacqua e asciuga tutto in maniera accurata. Con queste tecniche avrai una lavatrice come nuova.