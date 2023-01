Bagno igienizzato e impeccabile col metodo asiatico: ci vorranno solo 10 minuti

Esiste un modo sperimentato in Asia per ottenere un bagno totalmente igienizzato e impeccabile in soli 10 minuti. Ecco di quale si tratta.

Le pulizie di casa sono fondamentali non solo per tenere la nostra casa pulita e guardarla splendere e per far una bella figura con i nostri ospiti ma anche per evitare che si formano germi.

Così, tendiamo ad acquistare dai negozi di casalinghi tantissimi prodotti che ci aiutano in queste pulizie ma molte volte non riescono a risolvere del tutto il problema dello sporco ostinato.

Bagno: ecco il metodo asiatico per renderlo pulito e splendente in pochissimo tempo

Ma questo, non dipende da noi, perché lo sporco ostinato tende ad insediarsi nelle parti più umide e quindi il bagno è una delle stanze dove possiamo trovare maggior quantità di sporco e di germi.

Questo perché, per via del vapore acqueo che fuoriesce dalle nostre docce si tende a formare una condensa che con il lungo andare potrebbe creare della condensa e formare della muffa.

Inoltre, sui sanitari e sui rubinetti è presente del silicone e questo può creare un alone nero che è difficile da rimuovere e qualora si strofina con prodotti non adatti e spugne troppo abrasive, questo si potrebbe rimuovere e portare danni.

Infatti, il silicone, serve per non far filtrare fuori dai sanitari l’acqua e quindi una rimozione porterebbe a richiedere l’intervento di un esperto oltre che uno sperpero di soldi che non avevamo previsto.

Ma grazie ad un metodo, tramandato dalle nonne asiatiche, le casalinghe più esperte hanno trovato un modo per poter pulire in pochissimi minuti il nostro bagno senza che mettiamo mano al nostro portafoglio.

Come procedere

Prima di tutto bisogna avere alcuni ingredienti come l’acqua ossigenata e il bicarbonato di sodio oltre che ad uno spruzzino e dell’acqua che possiamo direttamente prendere dal rubinetto.

In uno spruzzino, mettiamo all’interno per metà dell’acqua di rubinetto e successivamente dell’acqua ossigenata con un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Dopodiché spruzziamo il tutto sui nostri sanitari e con un panno cattura polvere puliamo in modo certosino tutto quanto.

Vedremo che in pochissimo tempo, i sanitari torneranno a splendere e ci sembrerà di averli utilizzati pochissime volte ma non è ancora finita perché possiamo anche lavare la tavolozza e l’interno del nostro water.

Per farlo basterà in una ciotola mettere qualche cucchiaino di bicarbonato di sodio e successivamente un po’ di acqua e creare una pasta densa e cremosa che andremo a mettere con l’utilizzo di uno spazzolone all’interno del water.

Strofinando e risciacquando, leveremo tutti i detriti e avremo un wc completamente pulito e splendente con un risultato che ci lascerà a bocca aperta così come accadrà anche per tutti gli altri sanitari.

Senza dover spendere un soldo, con soli questi ingredienti, possiamo avere un bagno molto pulito e inoltre il bicarbonato funzionerà anche da disinfettante e disincrostante oltre che a rilasciare il suo profumo tipico.

Qualora lo si voglia, alla soluzione, possiamo aggiungere un po’ di olii essenziali o qualche goccia di aceto di vino o di mele per avere un profumo particolare che si diffonderà in tutto il bagno.