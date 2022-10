Lavatrice, il pulsante segreto che ti asciuga i panni sconosciuto a molti

Con questa opzione segreta si possono asciugare i panni della lavatrice. In pochissimi l’hanno notata, funziona in questo modo.

La lavatrice è il nostro migliore alleato per la pulizia dei panni, ma quando si tratta di asciugarli ricorriamo sempre alla forza di una fonte di calore oppure all’asciugatrice. Durante l’estate tutto avviene in maniera naturale e veloce, ma in inverno quando le temperature scendono e l’umidità la fa da padrona diventa una azione ingestibile. Per questo motivo moltissime persone scelgono di acquistare una asciugatrice, così che i panni possano essere pronti all’uso velocemente. In pochi lo sanno, ma la lavatrice ha una opzione segreta che permette di asciugare i panni risparmiando: la scopriamo insieme?

Asciugatrice e lavatrice, un binomio obbligatorio?

Sappiamo bene che oggi c’è poco tempo per fare tutto, per questo motivo gli elettrodomestici sono gli alleati che tutti desiderano per avere tutto e subito. Dall’aspirapolvere alla lavastoviglie, si arriva alla lavatrice sino all’asciugatrice.

Lavare, asciugare, aspirare e far da mangiare in poco tempo è imperativo in un contesto di oggi con la società che non si ferma mai, nemmeno per dormire. Nello specifico, l’asciugatrice è uno strumento utilissimo soprattutto in inverno e per tutte le zone dove l’umidità la fa da padrona – come abbiamo già evidenziato.

Tuttavia, non è obbligatorio acquistare questo elettrodomestico perché rappresenta un investimento congruo. Non solo, infatti usare l’asciugatrice tutti i giorni impatta anche sulla bolletta di fine mese e non è propriamente consigliato in questo periodo storico attuale.

Una asciugatrice è veloce e in alcuni casi salva veramente la vita, in altri invece potrebbe anche non essere indispensabile. In pochissimi conoscono il tastino segreto della lavatrice che consente di asciugare i panni velocemente risparmiando subito sulla bolletta di fine mese.

Tasto segreto della lavatrice per asciugare i panni

C’è una funzione molto particolare della lavatrice, con un tastino che è presente su tutti i modelli che ci sono a disposizione. Che cosa fare se non provarlo subito ed evitare di comprare l’asciugatrice?

Una volta che è terminato il ciclo di lavaggio, aprire lo sportello e aggiungere un bell’asciugamano spesso e asciutto. Subito dopo aver richiuso lo sportello, cliccare sul tastino “centrifuga” alla massima potenza che si può ottenere dal vostro elettrodomestico.

L’asciugamano assorbirà tutta l’umidità dei panni mentre la centrifuga strizzerà pian piano il bucato. Gli esperti consigliano di non riempire troppo la lavatrice, perché meno panni ci sono e maggiore sarà la capacità di asciugatura con questo trucco.

Una volta che il ciclo è terminato, prendere i panni e poi appenderli subito in uno stendibiancheria all’interno della veranda (se c’è il sole ancora meglio) oppure in casa lontano dai termosifoni. In pochi minuti i panni saranno asciutti e pronti all’uso.

Ricapitolando, basterà un asciugamano asciutto e spesso al fine di poter assorbire l’umidità mentre l’acqua in eccesso viene eliminata dalla centrifuga. Con questo metodo addio asciugatrice, per il bene dell’ambiente e del portafoglio.