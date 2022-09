Lavatrice, conoscevi questo tasto segreto? Se lo clicchi risparmi un sacco in bolletta

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più usati in casa. Le casalinghe lo sanno bene, soprattutto le donne con bambini piccoli che necessitano di lavaggi accurati e frequenti (anche più volte al giorno).

Può capitare che, alla fine del ciclo di lavaggio, il bucato emani un odore sgradevole. La causa è l’utilizzo errato della lavatrice ed una cattiva manutenzione. Non solo bucato maleodorante ma anche bollette luce più elevate: la manutenzione è importante per risparmiare soldi.

C’è un tasto segreto che dovresti conoscere per avere un bucato perfetto e risparmiare sulla corrente elettrica. Ti aiutiamo a scoprirlo, in pochi lo conoscono.

Lavatrice: l’importanza della manutenzione

La manutenzione è essenziale sia per un lavaggio perfetto sia per ottimizzare i consumi e, quindi, risparmiare in bolletta. Bisogna pulire regolarmente vari elementi: filtro, gomma dell’oblò, vaschetta.

In particolare, la vaschetta (il piccolo vano dove versiamo sapone liquido e ammorbidente) deve essere pulita con cura e frequenza. Sapone e ammorbidente tendono ad attaccarsi alle pareti di questo vano causando muffe destinate a scivolare nel bucato. Se vuoi un bucato immacolato e profumato devi pulire bene la vaschetta.

Per agevolare la pulizia del piccolo vano esiste un tasto segreto.

Lavatrice: scopri il tasto segreto della vaschetta per risparmiare corrente

Gran parte delle persone si arma di scovolini, spazzolini e quant’altro per pulire a dovere la vaschetta: tanta fatica per ottenere un risultato spesso insoddisfacente. In questo modo, la vaschetta non risulta mai davvero pulita.

Ogni lavatrice presenta un tastino segreto: premere questo tasto ci consente di estrarre facilmente la vaschetta per lavarla alla perfezione senza faticare troppo.

In genere, questo pulsante è posto sulla parte superiore dello scomparto dove si versa il detersivo. Senza questo tastino sarebbe estremamente difficile rimuoverlo dalla sua posizione originaria. Sconsigliamo di esercitare una forza eccessiva per estrarre la vaschetta perché si rischia di romperla. Scova il tasto segreto per estrarla delicatamente.

Come pulire la vaschetta della lavatrice

Puoi pulire la vaschetta della lavatrice ricorrendo a metodi naturali.

Tra le varie soluzioni naturali fai da te, ti consigliamo di lasciare la vaschetta in ammollo in una bacinella di acqua calda e aceto per almeno mezz’ora. Nel frattempo, potrai procedere con la pulizia del vano dove collocherai di nuovo la vaschetta del detersivo, una volta pulita a dovere. Usa un panno umido per pulire il vano.

La vaschetta perfettamente pulita, come del resto altri elementi, consente un funzionamento efficace della lavatrice che permette, quindi, di risparmiare sulla corrente elettrica. E’ facile intuire che una vaschetta sporca faccia funzionare male il meccanismo durante il lavaggio: ciò si traduce in spreco di energia e denaro.