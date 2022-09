Reggio Emilia, rapina a mano armata: ferito un benzinaio

Reggio Emilia: rapina a un benzinaio aggredito mentre depositava l’incasso del giorno d un bandito a volto coperto.

Rapina a mano armato a Reggio Emilia, ai danni di un benzinaio che era in procinto di depositare l’incasso del giorno. L’uomo, in quegli istanti, è stato raggiunto da un bandito a volto coperto il quale gli ha puntato una pistola per farsi consegnare il denaro. Il gestore del distributore è stato ferito, ma in maniera non grave. Ricoverato in ospedale al fine di essere sottoposto a un intervento chirurgico. I Carabinieri hanno avviato le indagini, al fine di rintracciare l’uomo il quale, dopo aver fatto fuoco, è fuggito a bordo di un’utilitaria parcheggiata nelle vicinanze. Al benzinaio, l’aggressore ha portato via 2 mila euro. Ecco la dinamica dell’accaduto che si è svolto a Veggi di Casalgrande.

Reggio Emilia, rapina a benzinaio: l’uomo è ferito ma non è grave

L’accaduto si è verificato a Veggi di Casalgrande. L’uomo, 53 anni, titolare di un distributore di benzina di Sassuolo stava depositando i soldi a un bancomat in via Radici, quando un bandito armato lo ha aggredito.

La vittima, probabilmente, ha reagito al tentativo di rapina e, da quel momento, sono stati esplosi vari colpi di pistola, forse due o tre. In quei concitati momenti, il benzinaio è stato colpito a una gamba ed è stato ferito, anche se, per fortuna, non gravemente.

La fuga del bandito armato

L’aggressore, dopo aver sparato diversi colpi di pistola, si è dato alla fuga su una vettura che era stata parcheggiata nelle vicinanze: il bottino ottenuto dal malvivente ammonta a 2 mila euro.

I carabinieri hanno avviato le indagini sul caso al fine di rintracciarlo e consegnarlo alla giustizia, nonché per recuperare la refurtiva.

Intanto, il benzinaio è stato trasportato all’Ospedale di Sassuolo, per poi essere trasferito a Baggiovara al fine di essere sottoposto a un’operazione. Le sue condizioni di salute non sono gravi, pertanto il benzinaio non è in pericolo di vita.

In questi giorni, dunque, si spera di poter acciuffare il bandito che ha sottratto la somma al benzinaio che si apprestava a rincasare, depositando prima l’incasso totalizzato nel corso della sua giornata lavorativa.