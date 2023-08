Lavatrice, col metodo dello straccio risparmi un sacco di soldi sulla bolletta

Lavatrice, facendo uso del metodo dello straccio si risparmiano un sacco di soldi sulla bolletta, ecco come e cosa fare.

Quando usi la lavatrice è normale sciupare corrente elettrica, ma se usi il metodo dello straccio puoi pulire l’interno dell’apparecchio e ridurre i consumi. Si tratta di un trucco che puoi applicare senza complicazioni perché è facile da mettere in atto. Scopriamo in cosa consiste!

Una lavatrice efficiente riduce i consumi

Come tutti sappiamo, la lavatrice è fra gli elettrodomestici che consumano più energia elettrica in casa e quindi si fa molta attenzione ad usarla quando la luce costa meno, appunto per risparmiare. Tuttavia, se l’apparecchio non è al massimo delle sue prestazioni, i consumi aumenteranno, perché farà maggiore sforzo e sfrutterà più energia.

E allora, da cosa dipende? Semplice, bastano delle incrostazioni, l’accumulo di calcare e lo sporco per ridurre l’efficienza della lavatrice, portando come conseguenza un aumento dei consumi in bollette.

Soprattutto se si tratta di una lavatrice di grandi dimensioni, che ha bisogno di una maggiore energia per lavorare, se c’è accumulo di calcare agisce come isolamento termico e fa impiegare più tempo all’acqua per arrivare alla giusta temperatura. Questo processo implica un consumo di energia elettrica maggiore e quindi un aumento sostanzioso delle bollette.

Per comprendere meglio cosa accade basta pensare che un millimetro di calcare sulla resistenza è sufficiente per far crescere i consumi energetici del 16 per cento. E c’è di più, se la resistenza della lavatrice si usura, può andare in surriscaldamento e causare malfunzionamenti gravi.

Cosa fare per eliminare questi problemi? Quali metodi applicare per pulire al meglio la lavatrice e massimizzare le sue prestazioni? Ecco le soluzioni naturali per evitare incrostazioni di calcare e il metodo dello straccio per pulire la lavatrice.

Ingredienti naturali per ridurre il calcare

Anche la durezza dell’acqua influisce sulla formazione delle incrostazioni di calcare nella lavatrice e causa l’aumento dei consumi in bolletta. Bisogna sapere che l’acqua molto dura rende meno efficienti i detersivi e il loro dosaggio deve essere aumentato per ottenere un bucato più pulito e profumato.

È proprio il calcarea a rendere ruvidi i capi, visto che entra nelle fibre e a volte può anche rovinare i tessuti. Per evitare tutto ciò bisogna pulire la lavatrice con metodi naturali, eccone alcuni particolarmente efficaci, ottimi per evitare l’accumulo di calcare:

Aceto bianco

L’aceto bianco è senza dubbio il miglior ingrediente per eliminare il calcare dalla lavatrice e pulirla alla perfezione. Per sfruttarne tutte le proprietà versa una quantità giusta nella vaschetta del detersivo e nel cestello, poi avvia un ciclo di lavaggio alla temperatura di 90°, ovviamente a vuoto. Effettua questa operazione 1 volta al mese per evitare che si formino incrostazioni nell’apparecchio e possa quindi ridurre la sua efficacia.

Bicarbonato di sodio

Un ottimo sistema per eliminare il calcare dalla lavatrice e rimuovere i cattivi odori è mettere nel cestello 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Aggiungere nel cassetto del detersivo 100 ml di aceto bianco e avviare un ciclo di lavaggio a 60°. Anche il bicarbonato agisce come disincrostante ed è efficace per far tornare un odore gradevole nell’apparecchio.

Per eseguire una corretta pulizia non bisogna dimenticare le guarnizioni. Per mantenerle efficienti basta creare una pasta con bicarbonato e acqua e applicarla nelle guarnizioni con un vecchio spazzolino da denti. Terminata questa operazione, passare sulle guarnizioni uno straccio con dell’aceto bianco e torneranno a splendere.

Acido citrico

Particolarmente efficace per pulire l’interno della lavatrice è l’acido citrico. Per utilizzarlo al meglio metti due cucchiai di questo prodotto nel cestello e avvia un ciclo di lavaggio a 60°. Puoi anche miscelare l’acido citrico al bicarbonato di sodio e mettere il composto ottenuto nel cestello, e avviare il ciclo di lavaggio a 90 gradi, sempre senza carico.