Italiani in viaggio per il controesodo, 12 milioni in partenza

È il primo weekend di controesodo di agosto e i dati rilevati parlano di 12 milioni di italiani in partenza, con le ultime vacanze di fine agosto.

È fra i periodi più costosi quando si tratta di scegliere quando spostarsi per le agognate vacanze estive. Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, saranno diversi i disagi dovuti al traffico lungo le principali direttrici autostradali. Tutta la settimana sarà caratterizzata da bollini rossi per il traffico e quelli analoghi per segnalare le temperature caldissime che stanno interessando le città italiane.

Controesodo di agosto

Sono 12 milioni gli italiani in partenza in questo ultimo periodo di agosto, per un controesodo da bollino rosso non solo per quanto riguarda il caldo record ma anche la congestione delle principali arterie autostradali italiane.

In contemporanea agli italiani in viaggio, sono previsti i primi rientri in citta dalle località balneari e in particolare, gli automobilisti si sposteranno da sud verso nord. Le più trafficate saranno la A1 Milano – Napoli e la A14 Bologna – Taranto.

Sotto la lente di Anas ci sono anche l’A2, la Statale 16 dalla Puglia in direzione Veneto, la Statale 7 fra Campania e Lazio e la Statale 148 Pontina nel Lazio. Particolare attenzione anche verso il Grande Raccordo Anulare che circonda Roma, specialmente nella serata di domenica. Traffico intenso si segnala al momento lungo la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico, specialmente lungo la A4, mentre dei rallentamenti sono previsti in ingresso alla barriera del Lisert, in direzione Venezia, a causa di chi torna dalle località croate.

C’è chi non vede l’ora di tornare e chi ha aspettato tanto questi giorni per dare inizio alla propria vacanza. In questo contesto, è difficile mantenere la calma e possono verificarsi facilmente incidenti, per questo motivo l’Anas presidia la rete per mantenere fluida la circolazione.

A tal proposito ci sono stati dei provvedimenti atti a migliorare le condizioni di viabilità, ad esempio sono stati chiusi i cantieri più impattanti ed è stato deciso per lo stop dei mezzi pesanti, che non potranno circolare nelle fasce orarie con più spostamenti. I veicoli che superano le 7,5 tonnellate di peso non potranno muoversi dalle 8 alle 16 per quanto riguarda oggi, mentre domani il divieto è dalle 7 alle 22.

Segnalato un incidente

In questa situazione non saranno rari i disagi e gli incidenti, ad esempio già ne è stato segnalato uno nelle Marche, lungo la carreggiata sud dell’autostrada A14, nel tratto compreso fra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Qui, all’altezza del chilometro 311, sono rimaste coinvolte in un sinistro due vetture con altrettante persone ferite ma per fortuna in modo non grave.

I feriti sono stati trasportati nell’ospedale della città in provincia di Ascoli Piceno e intanto la carreggiata in questione è stata chiusa al traffico e riaperta dopo poche ore. Il disagio ha formato una coda di 5 chilometri che ora sta diminuendo lentamente, anche in direzione opposta ci sono stati incolonnamenti.

La forze dell’ordine stanno svolgendo un lavoro importante di presidio delle strade e oltre a intervenire in caso di incidente, come in questo caso, in generale pattugliano le zone più congestionate per controllare la situazione perché basta anche un piccolo dettaglio per far scaldare gli animi degli automobilisti provati dal caldo e dall’attesa in fila.

Proprio in previsione dell’aumento del traffico infatti, il personale di Anas, Autostrade per l’Italia e le forze dell’ordine monitorano la situazione in strada con 2.200 addetti, presenti anche gli uomini del pronto intervento in caso di criticità. È stato ridotto sensibilmente anche il numero di cantieri attivi, per creare meno disagi possibili.