Lavatrice, questo ingrediente renderà i panni molto più bianchi e morbidi

Lavatrice, grazie a questo ingrediente potrete rendere i vostri panni molto più bianchi e morbidi. Il segreto che stavate aspettando da tanto tempo è proprio questo. Per conoscerlo dovrete semplicemente continuare a leggere.

Diverse casalinghe amano l’utilizzo dell’ammorbidente quando lavano i panni in lavatrice. Ma in tante preferiscono l’alternativa naturale, rispetto al classico ammorbidente reperibile nel settore commerciale. Qui troverete un ottimo ed economico metodo per poter realizzare in casa e con le vostre mani, un efficace ammorbidente da poter aggiungere al detersivo del vostro bucato, per il lavaggio in lavatrice.

Panni molto più bianchi e morbidi: la pericolosità degli ammorbidenti reperibili in ambito commerciale

Quando si parla dei propri panni e della loro pulizia sicuramente c’è tanto da sapere.

È così gradevole sentire addosso un bucato non solo perfettamente pulito, ma anche estremamente profumato, che vale la pena conoscere qualsiasi cosa a tal proposito.

Si apprezza moltissimo il fatto che, andando ad aprire il proprio armadio, si ha la possibilità di sentirsi avvolti da profumazioni rilassanti e a tema floreale. Spesso per riuscire in tutto questo pensiamo che bisogna fare chissà cosa. Spendere chissà quanto.

Nell’ambito commerciale ci sono svariate tipologie di ammorbidenti, ma quando si decide di acquistarli in un negozio bisogna pure essere consapevoli che si tratta di prodotti decisamente nocivi.

Infatti questo genere di prodotto è costituito da sostanze chimiche che man mano si rilasciano nell’ambiente che ci circonda. In questo modo diventano sicuramente assai dannose per lo stato di salute delle persone.

Tra l’altro un altro aspetto da considerare è che molti di questi ammorbidenti non mettono in pratica quello che dovrebbe essere il loro compito primario, ovvero ammorbidire i capi d’abbigliamento.

In pratica solo apparentemente vanno a compiere tale operazione.

Al contrario quando si decide di utilizzare degli ammorbidenti realizzati con le proprie mani a casa, il risultato finale è veramente di grande efficacia. Per non parlare del fatto che si possono fare con estrema facilità, servendosi di ingredienti casalinghi e soprattutto ecologici.

Prima di procedere con la spiegazione, è fondamentale tener presente che bisogna sempre attenersi alle indicazioni riportate sulle etichette dei vostri capi. Ciò per poter così eseguire il lavaggio più consono a quel genere di tessuto. Oltre al fatto che è importante seguire sempre le indicazioni date dal produttore della vostra lavatrice.

Panni molto più bianchi: come fare un ammorbidente casalingo all’acido citrico

Se si parla di un metodo del tutto naturale per lo scopo appena detto, non si può non fare riferimento all’acido citrico.

L’acido citrico è una composizione che si trova pure all’interno degli agrumi.

Un elemento che si utilizza spesso nel settore della cosmetica, in quello alimentare e per quanto concerne la pulizia.

C’è la possibilità di poterlo comperare online, all’interno dei supermercati più grandi oppure negli esercizi commerciali che trattano i prodotti bio.

Un ammorbidente con l’acido citrico ha diverse caratteristiche, come per esempio si tratta di un prodotto ecologico che contrasta il calcare. Oltre a essere biodegradabile e ha come peculiarità aggiuntiva quella di detergere alla perfezione i capi che si lavano in lavatrice.

Per ottenerlo dovrete eseguire solo pochi semplici passaggi: sciogliere 150 grammi di acido citrico in polvere in un litro di acqua alquanto calda.

Quest’ultima è preferibile sceglierla in versione demineralizzata, visto che è sprovvista di calcare.

Versando poi il composto in una bottiglia, potrete andare subito a utilizzare l’ammorbidente per il vostro bucato. Infatti potrete inserire 100 ml di prodotto all’interno della vaschetta per ciascun lavaggio. Per avere una fragranza persistente e piacevole, potrete aggiungere una quindicina di gocce dell’olio essenziale che preferite.

Il prodotto deve essere maneggiato con attenzione e non bisogna ingerirlo.

Ulteriori tipi di ammorbidenti naturali

Adoperando due ingredienti molto validi come l’aceto e il bicarbonato, avrete modo di creare un altro tipo di ammorbidente casalingo.

Vi basterà sciogliere 2 tazze di bicarbonato di sodio in un litro di acqua calda. Dopodiché dovrete aggiungere una tazza e mezzo di aceto bianco e, se preferite, potreste pure aggiungere delle gocce di olio essenziale.

A ogni lavaggio potrete usare circa 60 ml di questo prodotto casalingo e avrete un bucato decisamente ricco di una piacevole fragranza.

Se volete, potreste anche optare per l’aceto di mele rispetto a quello classico.

Spesso si preferisce al tradizionale in quanto risulterebbe meno inquinante, per via di un suo sviluppo minore di acido acetico.

In questo caso vi basterà mescolare un paio di litri di aceto di mele con massimo 15 gocce di olio essenziale profumato alla lavanda.

Trasferendo il composto in un flacone, potrete usare un misurino da inserire nella vaschetta apposita della lavatrice, per ogni lavaggio.

Le proprietà di quest’aceto sono notevoli, visto che permettono di ammorbidire efficacemente i panni, è anti-odore e corrisponde a un anticalcare in versione naturale.

Mentre l’aggiunta di olio essenziale alla lavanda permette di contrastare le tarme in maniera del tutto naturale. Oltre ad avere delle ottime funzionalità antisettiche e calmanti.

L’utilita e l’efficacia dei prodotti fatti in casa

Quando si adoperano dei prodotti creati in casa, anche se sono naturali è importante comunque attenersi sempre a ciò che è segnalato sulle etichette dei vestiti. Così da evitare di rovinarli con metodi di lavaggio non idonei a quei particolari tessuti.

In più in caso di presenza di forme allergiche a qualcuno di questi ingredienti elencati poc’anzi, per quanto riguarda la creazione di questi ammorbidenti naturali, è ovviamente consigliato di non utilizzarli assolutamente. Proprio per non incorrere in spiacevoli e pericolose reazioni di tipo allergico.

Insomma come si evince da quello che è stato appena detto, è importante poter utilizzare prodotti fatti in casa, ammorbidenti fatti in casa, che non arrecano alcun danno e sono allo stesso tempo molto efficaci. Dal momento che ci permettono di avere panni molto più bianchi.

Se poi si pensa al fatto che sono fatti attraverso ingredienti facilmente reperibili nella propria casa, la scelta di optare per tutto questo è davvero dietro l’angolo. Insomma economia e efficacia sono assicurati e per la nostra casa questo è davvero il minimo che si possa fare.