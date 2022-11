Lavastoviglie, non usare questo programma: paghi il 50% in più sulla bolletta

Lavastoviglie: non usare questo programma, si arriva un salasso in bolletta. La stima è di 50 punti percentuali.

Caro bollette luce: con il salasso è bene prestare attenzione all’utilizzo degli elettrodomestici, che hanno un impatto determinante sui consumi energetici. Il prezzo del gas ha subito un calo grazie all’ottobrata, ma il prezzo dell’energia elettrica continua a salire. Le famiglie e le imprese italiane non riescono ad arrivare alla fine del mese. C’è emergenza energetica e i bonus una tantum approntati dall’Esecutivo non sono sufficienti per fronteggiare il caro prezzi.

Molte famiglie vorrebbero staccare la presa degli elettrodomestici, ma oramai l’abitudine ed il comfort fanno desistere dal farlo. Uno degli elettrodomestici più utilizzati è la lavastoviglie, che ci semplifica la vita e ci consente di risparmiare soldi e tempo. Ci sono tanti programmi di lavaggio che possono essere azionati, ma c’è un programma che fa spendere il cinquanta % in più. È bene evitare di azionare questo programma: si rischia il salasso in bolletta.

Lavastoviglie: quanto consuma?

Dal punto di vista dei consumi energetici, la lavastoviglie consuma in media 2.5 kWh. I modelli di classe energetica più efficiente consumano in media circa 1.8 kWh per ciclo di lavaggio. Ad impattare sulla bolletta sono il consumo di energia elettrica e di acqua. Per comprendere il reale consumo in kWh è necessario ricorrere all’utilizzo di un misuratore di energia elettrica da c

ollegare alla presa della corrente.

Lavastoviglie, i consumi di energia: quali sono i fattori determinanti?

I fattori determinanti che impattano sui consumi energetici sono: la classe energetica dell’elettrodomestico. Gli ultimi modelli consentono di risparmiare tantissimo sulla bolletta della luce a fronte di un costo iniziale molto esoso. Le lavastoviglie a basso consumo energetico consentono di programma cicli di lavaggio a basse temperature e brevi. Ad impattare sui consumi energetici della lavastoviglie è anche la scelta del ciclo di lavaggio e il consumo della risorsa idrica, oltre che la frequenza di utilizzo.

Lavastoviglie: come usare correttamente l’elettrodomestico?

La lavastoviglie deve essere utilizzata correttamente: è bene evitare i cicli lunghi ed il prelavaggio. È meglio privilegiare i programmi di lavaggio a basse temperature e quelli più brevi. Prima di mettere le stoviglie nell’elettrodomestico, è bene eliminare lo sporco con un lavaggio a mano. L’elettrodomestico deve essere avviato solo a pieno carico a fine giornata, in particolare nelle fasce orarie serali e notturne e nelle prime ore del giorno.

È bene ricorrere all’utilizzo del programma ECO che consente di risparmiare tantissimo in bolletta. È bene non impostare l’asciugatura delle stoviglie, pentole e bicchieri, che impatta sui consumi di energia di 50 punti percentuali. Basta lasciare lo sportello della lavastoviglie aperto e consentire all’aria di asciugare tutte le pentole, posate, bicchieri e piatti. È bene pulire il filtro con una cadenza settimanale e utilizzare prodotti specifici per rimuovere il grasso più ostinato e le incrostazioni di calcare.