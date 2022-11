Kim Jong-un ha nuovamente provocato la Corea del Sud ma questa volta sono stati violati i confini aerei. Pyongyang ha anche infranto il patto del 2018 sparando colpi di artiglieria nella zona cuscinetto. Ma non solo, perché si sono mobilitati 180 aerei da guerra nordcoreani che hanno sorvolato il confine interno. La Corea del Nord lancia un avvertimento agli Usa.

L’azione nordcoreana ha portato Seul a rispondere facendo alzare in volo 80 aerei di ultima generazione. La tensione è altissima e il mondo resta col fiato sospeso temendo un imminente attacco del leader nordcoreano.

Corea del Nord, provocazione aerea contro i sudcoreani

La Corea del Nord prosegue con le provocazioni e oggi con il suo esercito ha sferrato colpi di artiglieria al confine interno. Ma è stato soltanto l’inizio, dato che poi Kim Jong-un ha fatto alzare in volo aerei da combattimento tra cui caccia e bombardieri.

I velivoli hanno sorvolato il confine con la Corea del Sud provocando l’immediata reazione di Seul. La Corea del Sud, infatti, ha risposto alla provocazione allertando 80 caccia, tra cui gli F35As, con le autorità che hanno dichiarato che le forze armate sono pronte ad ogni evenienza.

Kim, il 9 di settembre, ha dichiarato la Corea del Nord una potenza nucleare e vuole dimostrare di poter tenere testa alle potenze mondiali. Negli ultimi giorni, poi, l’escalation nordcoreana ha preoccupato le autorità internazionali che temono possa avvenire un incidente in fase di esercitazione facendo accendere la scintilla che farebbe esplodere la guerra.

Gli Usa hanno manifestato vicinanza alla Corea del Sud e in risposta ai lanci missilistici del Nord hanno avviato un’esercitazione congiunta che ha agitato ancor di più le acque.

Kim minaccia gli Usa di dure ritorsione nel caso di intromissione

Il leader nordcoreano non ha accettato di buon grado la proroga delle esercitazioni e ha avvisato gli Stati Uniti che non esiterà a reagire se minacciato. In realtà le continue provocazioni vengono viste da molti Stati come azioni che cercano una reazione statunitense che porterebbe gli alleati della Corea del Nord, Cina e Russia, a muoversi. Il governo cinese per ora rimane a guardare da vicino senza intromettersi, ma la sua posizione è chiara.

Kim Jong-un ha riferito che attuerà una dura risposta se gli Usa metteranno in dubbio o a rischio la sovranità della Corea del Nord. Washington condanna duramente le provocazioni a Seul e si è chiaramente esposto senza temere la minaccia di Jong-un.

Pak Jong Chon, segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori, ha dichiarato in merito alle esercitazioni congiunte: “Gli Stati Uniti e la Corea del Sud si accorgeranno di aver commesso un terribile errore che non potrà essere annullato”.

Oggi invece gli Usa hanno chiesto esplicitamente alle Nazioni Unite di organizzare un Consiglio di Sicurezza in merito alle azioni della Corea del Nord. L’obbiettivo degli Stati Uniti e della Corea del Sud è quello di denuclearizzare la penisola coreana ma ovviamente il Nord si oppone.