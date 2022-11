Pesaro, bambino morto per otite: medico condannato a tre anni

By

Bimbo di sette anni morto a causa di un’otite batterica. All’omeopata è stato vietato l’esercizio della sua professione medica ed è stato condannato a tre anni.

Francesco Bonifazi, bimbo di Pesaro affetto da otite, il 27 maggio del 2017 morì a causa di un’infezione da otite.

Il medico omeopata, che è stato condannato, aveva deciso di non prescrivere al bimbo l’antibiotico per curare l’infezione da otite.

L’uomo è stato quindi condannato a tre anni dal tribunale di Ancona.

Il medico passerà questi tre anni nel carcere di Pesaro accusato di omicidio colposo e in più non potrà esercitare la sua professione di medico per cinque anni.

Otite curata con solo terapia omeopatica

Massimiliano Mecozzi, il medico in questione, cura Francesco Bonifazi con dei semplici rimedi omeopatici.

Negandogli il banale antibiotico. Il bambino arrivò in ospedale tre giorni prima della sua morte in gravissime condizioni, infatti quel giorno finisce subito in coma.

Poco dopo Francesco venne dichiarato morto clinicamente.

La famiglia del piccolo, sotto consiglio del proprio medico, non aveva somministrato a quest’ultimo l’antibiotico ma decise di farlo curare con rimedi omeopatici.

In sua difesa il medico ha dichiarato di non aver mai imposto ai genitori la cura omeopatica sul bambino e non gli aveva mai negato il ricovero di Francesco.

Come invece, a quanto pare, i genitori della piccola vittima affermano.

In più Mecozzi non aveva mai sconsigliato ai genitori del bimbo di sentire le opinioni di altri medici e sanitari.

L’accusa sostiene che l’omeopata non ha mai ritenuto gli antibiotici necessari per il piccolo Francesco neanche quando l’otite iniziava ad aggravare la situazione.

Inizialmente la Procura aveva chiesto quattro anni di condanna per il medico.

Ma all’epoca Massimiliano Mecozzi non era in aula, c’erano solo la mamma nel piccolo malcapitato e il nonno materno il quale ha sempre in prima persona seguito la vicenda.

Genitori condannati a tre mesi perché ritenuti corresponsabili

A quanto pare anche i genitori furono condannati nel 2017, con l’accusa di essere corresponsabili della morte del piccolo, solo perché avevano dato totale fiducia alla terapia che il medico omeopata gli aveva consigliato per il bimbo.

L’infezione sul piccolo degenerò in quanto non negli vennero somministrati alcuni antibiotici, alchè l’otite da banale infezione diventò fatale.

I due genitori a quanto pare davanti al giudice affermarono di aver chiesto l’opinione del medico omeopata perché erano particolarmente preoccupati per il figlio che nonostante le cure di antibiotico continuava a presentare sintomi ad essere sempre più debole.

È questo il motivo per il quale la famiglia del piccolo si era rivolta Massimiliano Mecozzi, e anche perché l’omeopatia già in passato aveva aiutato il piccolo.

Le ultime ore del piccolo Francesco

Francesco, pare sia stato curato per circa due settimane dal Dottor Massimiliano Mecozzi senza la classica terapia antibiotica ma con solo cure omeopatiche.

Il 23 maggio 2017 però il bimbo venne ricoverato l’urgenza perché nonostante sembrava esserci un miglioramento della situazione, c’erano comunque dei momenti in cui i dolori risultavano essere particolarmente acuti.

Il giovanissimo Francesco quindi è stato portato all’ospedale di Urbino d’urgenza dopo che i genitori preoccupati delle condizioni gravi del figlio decise di chiamare il 118.

Fu quindi trasportato in ambulanza all’ospedale Salesi di Ancona, Ospedale materno-infantile.

A quel punto il piccolo cadde in coma e venne ricoverato nel reparto di Rianimazione e successivamente operato.

Dopo tre giorni di agonia sia per il piccolo che per i genitori, a causa della situazione, il 27 maggio dell’anno 2017, il piccolo Francesco mori e la causa fu un’encefalite sopraggiunta in seguito.