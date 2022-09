Lavandino intasato, non chiamare l’idraulico: buttaci dentro un cucchiaino | Risolvi subito

Il lavandino intasato crea non pochi disagi e le cause possono essere tantissime. Grazie a questo rimedio naturale, non sarà necessario chiamare l’idraulico risolvendo il problema in pochissimi minuti.

È capitato a tutti almeno una volta nella vita che il lavandino si intasasse. Tra il disagio e i cattivi odori, nella maggior parte dei casi di chiama l’idraulico e si paga una fattura non proprio economica. È possibile evitarlo? C’è un trucco fai da te che risolve la situazione e possono farlo tutti, anche i meno esperti.

Quali sono le cause di un lavandino intasato?

Da un momento all’altro lo scarico del lavandino non funziona più, tutto si accumula e resta dell’acqua sporca galleggiante. Il cattivo odore che sale dai tubi è insopportabile e non c’è modo di poterlo utilizzare nuovamente.

Cosa si fa in questo caso? Si chiama l’idraulico al fine che risolva tempestivamente il problema. Prima di conoscere insieme quelli che sono i rimedi naturali da usare per ovviare al problema e non pagare la fattura dell’idraulico, se non in casi molto gravi, diventa fondamentale conoscere le cause dell’intasamento.

Nella maggior parte dei casi si tratta di:

Accumulo di calcare

Accumulo di cibo

Accumulo di capelli e peli che hanno creato una palla bloccando il tubo

Un insieme di detersivi, saponi e agenti chimici che hanno creato una palla intasando lo scarico

Oggetti di varia natura (e in questo caso ci vuole l’intervento di un esperto)

Sporco accumulato nel tempo.

Una volta individuata la causa si può agire di conseguenza, proprio con il trucchetto che stiamo per svelarvi.

Lavandino intasato, il trucco naturale per stapparlo

Se gli scarichi di casa sono intasati con acqua stagnante, cibo o altro si verifica non solo un blocco ma anche un cattivo odore insopportabile. Per aiutare a sciogliere questi detriti e tornare ad avere lo scarico libero, ci sono tre ingredienti naturali che insieme attuano una azione corrosiva e sgorgante.

Il primo ingrediente è il carbonato di sodio, economico e facile da trovare, si presenta di color bianco e ha un aspetto granulare. È da usare al posto del bicarbonato di sodio perché maggiormente corrosivo grazie all’alto contenuto alcalino. Agisce direttamente come deodorante, sgrassatore e igienizzante.

A questo ingrediente si unisce l’aceto di alcol similare all’aceto di vino bianco, ed è una soluzione derivata dalla fermentazione degli zuccheri. Il suo potere è disgorgante oltre che anticalcare e pulitore delle tubature. Ai due di cui sopra si aggiunge l’acqua calda che stimola la reazione degli ingredienti e risciacqua bene da tutti i residui per pulire i tubi.

Le dosi da preparare per una otturazione di media natura sono:

Carbonato di sodio 4 cucchiai

Aceto di alcol mezzo bicchiere

Acqua calda 1 litro

Se l’intasamento è di alto livello (verificando sempre prima la causa) le quantità aumentano:

Carbonato di sodio 6 cucchiai

Aceto di alcol 1 bicchiere

Acqua calda 1 litro e mezzo

Passiamo ora al procedimento: