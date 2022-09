Bruxelles: riduzione obbligatoria del consumo di elettricità di almeno il 5%

A Bruxelles la Commissione preposta sta studiando un tetto massimo di circa 200 euro/MWh all’ora per l’energia generata da fonti rinnovabili e nucleari.

Bruxelles ha già specificato diversi strumenti per limitare le bollette energetiche stratosferiche in Europa. Uno di loro è impegnato a forzare la riduzione dei consumi elettrici nelle ore di punta di almeno il 5%, secondo la bozza dell’iniziativa a cui ha avuto accesso e che la Commissione Europea presenterà ai ministri dell’Energia in occasione della riunione straordinaria che manterranno venerdì.

Bruxelles ha già specificato diversi strumenti per limitare le bollette energetiche stratosferiche in Europa

Si prevede inoltre di stabilire un limite al prezzo che le società elettriche possono addebitare per l’energia generata da fonti rinnovabili o non gas, 200 euro per megawattora (MWh), anche se fonti comunitarie spiegano che questa cifra potrebbe cambiare, dal momento che Bruxelles i tecnici continuano a fare numeri.

Bruxelles proporrà ai Ventisette “un limite ai benefici di chi produce elettricità a basso costo”, come le rinnovabili, il nucleare o l’idraulica, e che registrano entrate “impreviste” su cui “non hanno mai contato, mai sognato, che non possono investire così rapidamente” e che “non riflettono i loro costi di produzione”. “È tempo che i consumatori traggano vantaggio da questi bassi costi delle fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, come le rinnovabili. Quindi proporremo di reindirizzare quei benefici inaspettati per sostenere le famiglie e le imprese vulnerabili”, ha giustificato.

“Per mirare specificamente alle ore più costose del consumo di elettricità (…), la Commissione propone un obiettivo obbligatorio di una riduzione di almeno il 5% del consumo netto di elettricità durante le ore di punta”, afferma il progetto di proposta. Bruxelles assicura che non gli interessa come lo fanno gli Stati, purché raggiungano tale obiettivo e lo facciano in modo “chiaro, trasparente, proporzionato, non discriminatorio e verificabile”.

Inoltre, Bruxelles vuole che i Ventisette adottino misure che consentano di “ridurre il consumo generale di elettricità di tutti i consumatori”, per cui sottolinea l’importanza che tutti i cittadini siano dotati di contatori intelligenti che consentano loro di “regolare i propri consumi” durante il giorno.“Dobbiamo risparmiare energia elettrica in modo intelligente”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un breve incontro con la stampa a Bruxelles prima di presentare la sua bozza ai rappresentanti dei paesi membri.

Sono le ore di punta a rendere più costosa l’elettricità e ciò che si deve ottenere è “appiattire la curva” dei consumi

Sono le ore di punta a rendere più costosa l’elettricità e ciò che si deve ottenere è “appiattire la curva” dei consumi. Qualcosa che raggiunga, secondo lui, l’obiettivo comunitario di ridurre del 5% il consumo nelle sezioni più costose.

Von der Leyen ha avanzato che il pacchetto complessivo che la Commissione Europea presenterà comprende altre proposte: applicare la stessa misura delle rinnovabili ai “benefici imprevisti” dei produttori di energia fossile, da cui sarà richiesto un “contributo di solidarietà”; supporto alle società energetiche colpite dalla volatilità dei mercati e, infine, per imporre un cap al prezzo del gas russo, come aveva già anticipato.

La bozza conferma, come anticipato da questo quotidiano, che la Commissione è impegnata a limitare il prezzo delle energie più economiche, comprese le rinnovabili, che contribuiscono alla bolletta finale e che, grazie ai prezzi elevati attualmente fissati per il gas (la regola dei prezzi prevede che l’energia più costosa fa il conto) e poiché i loro costi di produzione sono diminuiti, stanno realizzando grandi profitti durante questa crisi.

Secondo il testo, Bruxelles vuole che il prezzo di queste energie cosiddette “inframarginali” sia fissato in un massimo di 200 euro per megawatt/ora di elettricità, anche se alcune fonti consultate da questo giornale indicano che il limite potrebbe essere anche inferiore.

Sono ricavi “su cui non si sono mai sognati, su cui non hanno mai contato” e che “non rispecchiano i loro costi di produzione”, ha giustificato Von der Leyen, per il quale “è tempo che i consumatori beneficino del basso costo delle fonti [ fonti di energia a basse emissioni di carbonio, come le rinnovabili”. L’idea, ha indicato, è che gli Stati “reindirizzino” questi straordinari benefici in modo che raggiungano famiglie e aziende “vulnerabili”.