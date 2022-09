Jennifer Lawrence parla di aborti e di Trump ‘barattolo di maionese’

In un’intervista a ‘Vogue’, Jennifer Lawrence, l’attrice premio Oscar, ha parlato della sua recente maternità e ha criticato aspramente Trump, che lei chiama sprezzantemente “barattolo di maionese”.

Sono passati sei mesi da quando Jennifer Lawrence è diventata madre all’età di 31 anni con il marito, il gallerista Cooke Maroney. L’attrice, riluttante a parlare della sua vita privata, ha osato fare il passo di raccontare i dettagli della sua maternità e di come è cambiata la sua vita, sulla copertina del numero di ottobre dell’edizione americana di Vogue.

Sono passati sei mesi da quando Jennifer Lawrence è diventata madre all’età di 31 anni

Ha finalmente rivelato che lei e Maroney hanno avuto un figlio che hanno chiamato Cy, in onore di uno degli artisti preferiti di suo marito, il pittore americano Cy Twombly. La maternità ha fatto riflettere Jennifer Lawrence su temi come l’aborto, con il quale è sempre stata favorevole, ma ora da un punto di vista diverso. L’attrice, vincitrice dell’Oscar nel 2013 per il suo ruolo in “Il lato positivo”, ha annunciato che, prima di avere questo primo figlio, ha subito due aborti.

La prima, ventenne (non rivela quando di preciso), quando era già decollata nell’industria cinematografica. In quel momento decise di interrompere la gravidanza, ma prima di farlo ebbe un aborto spontaneo. La seconda volta è stata nel 2020, durante le riprese del film Netflix “Non guardare in alto”. Nell’intervista, l’interprete afferma che poi voleva continuare la gravidanza, ma che aveva perso il bambino, e che ha dovuto subire un’operazione per rimuovere parte del tessuto dall’utero.

Al momento dell’intervista a Vogue, il tema dell’aborto era di grande attualità negli Usa dopo l’abrogazione del diritto all’aborto da parte della Corte Suprema. La maggior parte dei membri di questo organo giudiziario sono stati eletti durante il mandato di Donald Trump, e l’attrice non ha esitato a commentare l’ex presidente degli Stati Uniti: “Mi si spezza il cuore perché l’America ha dovuto scegliere tra una donna [Hillary Clinton] o un pericoloso “barattolo di maionese” [Trump].

Così hanno detto: ‘Beh, non possiamo avere una donna. Andiamo con il “barattolo di maionese”. Sebbene l’attrice non abbia fornito maggiori dettagli su come sia suo figlio, si è concentrata sullo spiegare le preoccupazioni che deve affrontare dopo la sua recente maternità. “Il mio bambino crescerà e un giorno dovrà andare a scuola. Le armi sono la prima causa di morte per i bambini negli Stati Uniti. E la gente continua a votare per i politici che ricevono soldi dalla National Rifle Association. Mi esplode la testa”, dice.

Un altro dei timori di Jennifer Lawrence durante la gravidanza era parlarne pubblicamente: “Fa paura, ma solo perché è diverso su ogni corpo”. I suoi amici sono stati quelli che l’hanno aiutata a superare quella paura che l’artista ha provato e che l’hanno accompagnata nel processo. “Mi hanno detto che era spaventoso, che potevo non entrare in contatto dall’inizio o che non mi sarei innamorata subito”, dice.

Un altro dei timori dell’attrice durante la gravidanza era parlarne pubblicamente

Si chiedeva persino se avrebbe amato suo figlio tanto quanto amava il suo gatto. L’ha saputo non appena Cy è nato. “La mattina dopo il parto, ho sentito che tutta la mia vita stava ricominciando, che era il primo giorno della mia nuova vita”, ricorda. Il suo primo figlio ha cambiato il modo in cui ama, anche suo marito: “Il mio cuore si è allargato a una capacità che non conoscevo”.

Allontanata dalla sua famiglia a causa delle loro diverse ideologie politiche dalle elezioni del 2016, ora sta cercando di reindirizzare la relazione attraverso il figlio appena nato. L’aiuto di un terapeuta è stato essenziale per il processo: “Ho lavorato molto duramente in questi cinque anni per perdonare mio padre e la mia famiglia e cercare di capirli”. L’abrogazione del diritto all’aborto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Sebbene sia cresciuta in una famiglia conservatrice, la sua ideologia è cambiata durante l’adolescenza. Nonostante le differenze, l’attrice ha la soluzione perfetta per mitigare il traffico di messaggi politici nei gruppi familiari: inviare le foto dei bambini. A 32 anni, la quattro volte candidata all’Oscar si sta ora imbarcando nella promozione di “Causeway”, un film in cui recita e interpreta un soldato americano dopo aver subito una lesione cerebrale traumatica in Afghanistan e che sarà presentato in anteprima al Festival di Toronto, in Canada, che si terrà dall’8 al 18 settembre.

Durante l’intervista, Lawrence non ha perso l’occasione di criticare la disuguaglianza che esiste negli stipendi di attori e attrici. Tutto questo dopo aver appreso che Leonardo DiCaprio, il suo co-protagonista in Don’t Look Up, ha addebitato 4,4 milioni di euro in più di lei per quel film. “Non importa quanto fai. Non mi pagheranno comunque tanto quanto quel ragazzo [DiCaprio] per la mia vagina?”