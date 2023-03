Come isolare acusticamente le pareti di casa: addio fastidiosi rumori del vicino

Ecco come isolare acusticamente le pareti di casa con questi metodi davvero risolutivi che vi faranno dire addio ai rumori dei vicini.

Vi sveliamo dei metodi davvero infallibili che vi permetteranno di isolare a livello sonoro tutti i muri della vostra abitazione. Se seguirete questi consigli, riuscirete finalmente ad avere una casa isolata e non vi preoccuperete più per via dei rumori che non vi lasciano riposare.

Rumori molesti, un problema fastidioso anche in casa

Specialmente chi vive nelle grandi città e negli agglomerati urbani più trafficati, sa quanto può essere fastidioso il problema dei rumori molesti in casa. Clacson di auto e moto, musica a tutto volume, urla di ragazzini e sirene di ambulanze e auto della polizia.

Proprio per tale ragione, può essere utilissimo organizzare la propria casa in modo che risulti la più isolata a livello sonoro possibile. In realtà non sempre è facile.

In molti credono che per isolare la propria casa sia necessario spendere moltissimi soldi. E in effetti a volte è così, soprattutto se si vogliono isolare le pareti dall’esterno.

A volte, si può volere portare a termine questa pratica dall’esterno per evitare di ridurre le dimensioni delle pareti. In questo modo, infatti, la dimensione della nostra casa risulterebbe invariata e, invece, non lo sarebbero i confini, che aumenterebbero leggermente di dimensione.

In realtà, non è necessario ricorrere a ciò e si può perfettamente isolare acusticamente le pareti di casa senza ridurre di molto l’ampiezza della propria abitazione. Tutto quello di cui abbiamo bisogno sono dei materiali, che possiamo procurarci senza andare troppo lontano.

In generale, di seguito vi offriamo alcuni consigli che vi aiuteranno a isolare acusticamente la vostra casa e che vi permetteranno così di attutire il rumore che proviene dalla strada e dalle case circostanti.

Come isolare acusticamente le pareti di casa

Uno dei modi per isolare acusticamente le pareti di casa è quello di installare una doppia parete. Può essere utilizzato un qualsiasi tipo di materiale in grado di isolare, ma va sempre consultato l’esperto.

Consultare dei muratori specializzati serve tantissimo se volete capire se è questo il metodo migliore per isolare acusticamente la vostra casa. In base alle vostre esigenze, infatti, potrebbe risultare più vantaggioso l’uso di altri materiali.

Un’altra soluzione può essere quella di installare dei pannelli dal potere isolante, che sono in grado di attutire i rumori. La soluzione in questione è ottima perché ritenuta davvero economica e perché necessita l’impiego di una colla particolare o di materiale adesivo.

Non tutti lo sanno, ma la casa può essere isolata anche grazie all’arredamento. Con i mobili, infatti, si possono attutire i rumori. Questa soluzione può essere messa in pratica sia alle pareti che alle porte e alle finestre.

L’ultima raccomandazione che possiamo darvi è quella di sperimentare, utilizzando vari materiali dal potere insonorizzante, che possono rivelarsi in grado di ridurre l’inquinamento acustico.

Tra tali materiali compaiono il cartongesso, la schiuma di poliuretano, il sughero, il legno, la lana di roccia e molti altri.