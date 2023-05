Gli audiolibri da qualche anno sono entrati nella quotidianità degli italiani. Tra qualche settimana verrà diffusa la classifica ufficiale degli audiolibri più ascoltati, guidata dalla saga di Harry Potter.

Da qualche anno hanno spopolato gli audiolibri, ovvero le registrazioni audio di libri letti da uno o più persone, che possano essere attori o doppiatori. Un modo innovativo di ascoltare le storie, i saggi e i racconti che in molti italiani hanno imparato ad apprezzare.

Come ogni anno, la piattaforma Audible ha preparato la classifica di quelli più ascoltati, che verrà presentata il prossimo 20 maggio al Salone del Libro di Torino e in cima alla vetta c’è Harry Potter letto da Francesco Pannofino.

Harry Potter in cima alla classifica degli audiolibri più ascoltati

Il prossimo 20 maggio, al Salone del libro di Torino verrà presentata la classifica Audible degli audiolibri più ascoltati nel 2022, una lista che come ogni anno decreta ciò che gli utenti hanno amato di più sulla piattaforma Amazon.

In anteprima, ANSA riporta la Top 10 della classifica, dove al primo posto troviamo la saga completa di Harry Potter, ovvero 7 libri letti dalla voce di Francesco Pannofino, uno degli attori e doppiatori italiani più amati e di successo.

Una posizione rilevante, indice di come la saga di J.K. Rowling continua ad appassionare migliaia di persone, anche sottoforma di audiolibro, un nuovo strumento ormai in voga da anni che permette di leggere un libro ascoltandolo.

A seguire nelle altre posizioni della Top 10 troviamo Il Conte di Montecristo – Versione integrale di Alexandre Dumas, letto da Moro Silo, L’inverno dei Leoni: La saga dei Florio 2 di Stefania Auci, letto da Ninni Bruschetta, I pilastri della terra: Kingsbridge 1 di Ken Follett, letto da Riccardo Mei, I leoni di Sicilia: La saga dei Florio 1 di Stefania Auci, letto da Ninni Bruschetta, Per niente al mondo di Ken Follett, letto da Riccardo Mei, I Miserabili di Victor Hugo, letto da Moro Silo, Tre di Valerie Perrin, letto da Lucia Mascino, Dune: Il ciclo di Dune 1 di Frank P.

Infine, in fondo ai primi dieci posti abbiamo Herbert, letto da Alessandro Parise, Mondo senza fine: Kingsbridge 2 di Ken Follett, letto da Riccardo Mei.

Il fenomeno audiolibri

Come dicevamo, gli audiolibri sono un fenomeno molto diffuso negli ultimi anni, come dimostrano diversi studi statistici, come ad esempio quello elaborato da NielsenQ per Audible.

Le cifre sono sempre in crescita, infatti secondo lo studio rispetto al 2022, nel 2023 sono stati registrati 10,7 milioni di audio-ascoltatori, il 5% in più.

La maggior parte degli italiani intervistati per la ricerca dichiara di essere un grande appassionato di audiolibri, almeno il 64%, che ha rivelato di ascoltare abitualmente sia gli audiolibri che i podcast.

Juan Baixeras, Country Manager Spain & Italy di Audible ha commentato così il fenomeno, che verrà presentato nei dettagli al Salone del Libro di Torino: “In sette anni Audible.IT ha visto crescere la categoria dell’audio entertainment in Italia, e abbiamo contribuito alla costruzione di una industry, lavorando con i migliori talenti della classe creativa italiana per creare contenuti che sono entrati non solo nelle orecchie, ma anche nel cuore degli ascoltatori. L’altissima qualità delle produzioni ci ha sempre contraddistinti, e ci ha permesso di raggiungere un pubblico che oggi è veramente trasversale, unito dalla passione per le grandi storie raccontate da grandi voci”.

In prevalenza, parliamo di uomini giovani, dai 25 ai 24 anni, che vivono sopratutto al Sud Italia. L’ascolto, però, è diffuso in diverse fasce d’età, rendendo l’ascolto di libri un fenomeno davvero intergenerazionale.

Si ascolta l’audiolibro per rilassarsi, oppure per riuscire a non perdersi un libro anche se non si ha il tempo materiale per leggerlo, ma anche per imparare qualcosa di nuovo.