L’audio di Giulia Cecchettin alle amiche: “Vorrei che Filippo sparisse, ma ho paura che possa farsi del male”

“Lui mi viene a dire cose del tipo che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire”,

prosegue Giulia nel messaggio.

“Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo”

conclude la 22enne negli audio trasmessi dal Tg1 e poi durante la trasmissione Chi l’ha visto?

Filippo Turetta atteso in Italia

Domani – venerdì 24 novembre – Filippo Turetta tornerà in Italia con un volo militare. La Germania ha concesso l’estradizione per il 22enne arrestato lo scorso sabato notte a Lipsia. Il giovane studente, accusato di omicidio aggravato e sequestro di persona, si sarebbe consegnato senza opporre resistenza alle autorità tedesche. “Ho ucciso la mia fidanzata” sono state le prime parole del 22enne agli agenti. Filippo Turetta avrebbe tentato di uccidersi durante la fuga, durata una settimana, senza però trovare il coraggio per farlo.

Il legale di Filippo Turetta ha annunciato che potrebbe chiedere la perizia psichiatrica per il suo assistito.