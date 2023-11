Scuolabus finisce fuori strada a Rocca di Papa, tre bimbi ricoverati in ospedale

L’autobus è finito fuori strada, ribaltandosi su una fiancata. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7.

Scuolabus finisce fuori strada a Rocca di Papa

Incidente questa mattina a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Uno scuolabus, con a bordo l’autista, un assistente e cinque bambini, è finito fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118. Tra bambini sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale in codice giallo.