Incendio in un palazzo a Fermo, 16 persone evacuate

L’incendio è divampato questa mattina all’alba in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Salvadori a Fermo.

Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con un’autoscala e 12 unità. Oltre ai caschi rossi, anche i carabinieri e i sanitari del 118.

Incendio nella notte a Fermo

Paura nella notte a Fermo, dove un incendio di vaste dimensioni è divampato in un palazzo in via Tommaso Salvadori Paleotti al Lido Tre Archi. Le fiamme sarebbero partite dal terzo piano sul posto. Poco dopo le 5:30 di questa mattina è scattato l’allarme e sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco, con un’autoscala e 12 unità.

A lavoro anche carabinieri e sanitari del 118. In via preventiva sono state evacuate 16 persone, tra loro anche alcuni minori. Per alcune abitazioni si sta valutando la temporanea non fruibilità. Alcune persone sono state visitate dai sanitari, ma per nessuno di loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di ricostruzione. I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per verificare la sicurezza dello stabile e predisporre l’eventuale rientro degli evacuati, tra cui una persona cieca.