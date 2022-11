Latina, 12enne precipita dal primo piano della sua scuola

Un gravissimo incidente è avvenuto questa mattina in una scuola media di Latina. La protagonista di questa tragica è vicenda una ragazzina di 12 anni, frequentante la classe terza media.

La giovanissima è caduta dal primo piano dell’edificio. Immediatamente soccorsa, è ora ricoverata in ospedale in codice rosso.

Latina, tragedia in una scuola media

Questa mattina, in una scuola media di Latina, una ragazzina di 12 anni è precipitata dal primo piano dell’edificio per cause ancora da accertare. La vicenda è avvenuta alla scuola media “Corradini”. E dopo, la studentessa è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in eliambulanza.

I soccorsi sono arrivati immediatamente perché subito si sono accorti dalla scuola cosa fosse successo. Infatti, nonostante sia caduta del primo piano, si trattava di un primo piano fittizio perché sotto c’erano altre aule. Prima di esser portata in ospedale, il personale medico del 118 ha provveduto a ristabilizzare la giovanissima e a praticarle le dovute manovre di soccorso per permetterle di esser messa in barella e trasportata in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per capire l’esatta dinamica di ciò che è accaduto. Stando alle primissime indagini, la ragazzina da tempo manifestava un certo disagio e, stamani, aveva più volte detto di “sentire caldo”, ed era insofferente. Al momento della sua caduta dal primo piano nel vuoto, i ragazzi stavano facendo un cambio libri all’interno degli armadietti delle classi.

La paura, l’angoscia per quello che è successo, nel giro di pochi attimi, ha portato un senso di disagio all’interno di tutto l’istituto. Si sono vissuti momenti drammatici, in particolare quando sono intervenuti i medici per poter prontamente soccorrere la ragazzina e trasportarla in ospedale.

Ragazzina 12enne precipita nel vuoto

La 12enne, ora, è ricoverata in codice rosso all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. È in gravi condizioni e lamenta forti dolori. Per questo motivo, dal nosocomio di Latina, dove era stata trasportata all’inizio, si è reso necessario invece il suo trasferimento all’ospedale dei bambini della capitale per ulteriori accertamenti e un ricovero, viste le sue gravi condizioni.

Nel frattempo, la dirigenza dell’istituto “Corradini”, frequentato dalla ragazzina, ha provveduto ad allertare tutti i genitori dei compagni di classe della 12enne, che hanno poi riportato a casa i loro figli.

Scioccati e scossi, i compagni di classe della 12enne, al momento, non hanno voglia di parlare e sperano solo che la loro compagna torni ben presto a stare con loro e nelle migliori condizioni di salute possibili.

È stata una mattinata difficile per i ragazzi, infatti, e la paura è stata anche tanta. Al momento, le condizioni della ragazzina sono gravi e i medici non hanno emesso nessun altro bollettino medico circa la sua salute. La ragazzina, comunque, è cosciente, ma lamenta forti dolori.