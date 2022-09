L’Atalanta vince ancora e si prende il primo posto!

Sembra finalmente tornata ai suoi livelli l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, magari meno spettacolare degli altri anni ma sicuramente efficace grazie ai gol di Teun Koopmeiners che con una tripletta ha steso il Torino di Ivan Juric



Dopo una stagione complicata e decisamente al di sotto delle aspettative ha ripreso a correre l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che dopo 4 partite di campionato è prima in classifica (insieme alla Roma) a quota 10 punti, non accadeva dalla stagione 2001.

La Dea non è più aggressiva come qualche stagione fa ma ha imparato a gestire i momenti della partita riuscendo a colpire con la qualità dei propri centrocampisti.

Unica nota negativa della serata l’ennesimo infortunio di Duvan Zapata che ha lasciato anzitempo la partita per un problema muscolare.

Il colombiano oggi si sottoporrà ad esami strumentali e la speranza dei tifosi della Dea è quella di vedere presto il proprio attaccante in campo.

Zapata viene da un periodo decisamente negativo, dal suo ritorno in campo (a marzo) non è più riuscito ad entrare in condizione segnando soltanto un gol nelle ultime 16 partite di Serie A.

L’Atalanta di Gasperini è tornata super!

Dopo le grandi delusioni della scorsa stagione serviva un inizio importante e l‘Atalanta fin qui non ha deluso le attese ritrovando un gioco pimpante e soprattutto quelle vittorie che spesso in casa erano mancate.

Ora la missione di Gian Piero Gasperini sarà quella di recuperare al meglio sia Duvan Zapata che Luis Muriel, i due attaccanti colombiani sono fondamentali per il gioco dei nerazzurri che hanno l’obiettivo di tornare in Champions League già dal prossimo anno.

Nel frattempo i tifosi bergamaschi si godono un Teun Koopmeiners determinate che con la tripletta di ieri ha raggiunto Vlahovic in testa alla classifica marcatori con 4 gol in 4 partite.

Il prossimo turno si preannuncia, sulla carta, favorevole ai ragazzi di Gasperini che faranno visita al fanalino di coda Monza (ancora a zero punti) in un weekend in cui sono previsti Fiorentina-Juventus, Milan-Inter e Lazio-Napoli, match che possono permettere ai nerazzurri di aumentare il distacco in classifica.

Contro la squadra di Stroppa l’Atalanta dovrà fare a meno probabilmente di Duvan Zapata e Gasperini potrebbe provare a lanciare dal primo minuto Lookman, l’ex Leicester ha impressionato nelle sue prime uscite e potrebbe essere un’arma importante contro la squadra dell’ex nerazzurro Matteo Pessina.

L’Atalanta è tornata ora l’obiettivo è dare continuità per non commettere gli errori dello scorso anno.