Biden definisce Trump una “minaccia” per la democrazia

Il presidente Biden si rivolge agli elettori, due mesi prima delle elezioni legislative, per mobilitarli nella “battaglia per l’anima della nazione”.

Un discorso televisivo in prima serata come quello che ha fatto Biden è qualcosa che i presidenti degli Stati Uniti non fanno spesso. Sebbene a volte abbassino l’asticella, per rivolgersi alla nazione di solito scelgono momenti molto speciali e ragioni potenti. Tra questi ci sono la Guerra del Golfo, la caduta di Saddam Hussein, gli attacchi dell’11 settembre, l’uragano Katrina, la pandemia di coronavirus e la crisi finanziaria.

Biden “c’è il rischio che la democrazia soccomba negli Stati Uniti a causa di Donald Trump”

Ieri Joe Biden ha aggiunto un altro motivo alla lista: il rischio che la democrazia soccomba negli Stati Uniti a causa di Donald Trump. “Ci siamo convinti da tempo che la democrazia americana è garantita. Ma non lo è. Dobbiamo difenderlo. Proteggila. difenderla. Ognuno di noi”, ha assicurato Biden in tono solenne in un discorso di 24 minuti. “Donald Trump e i MAGA Republicans [acronimo di Make America Great Again, il motto di Trump] rappresentano l’estremismo che minaccia le fondamenta stesse della nostra Repubblica”, ha detto, citando espressamente l’ex presidente.

Biden si riferisce spesso a lui come al suo “predecessore” o “il precedente presidente”. “Voglio essere chiaro”, ha detto dopo averlo citato per la prima volta. Il presidente ha scelto un luogo simbolo (“il luogo in cui tutto ebbe inizio”, ha detto), l’Independence National Historical Park, a Filadelfia, nel centro della città per il suo discorso sulla “battaglia per l’anima della nazione ”, una battaglia che si gioca alle prossime elezioni legislative, ha detto. Sullo sfondo, illuminata di rosso e blu, l’Independence Hall, dove fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza nel 1776 e la Costituzione degli Stati Uniti nel 1787.

Alla tua sinistra, la Liberty Bell incrinata, reclama di quel piccolo parco a tema della democrazia visitato da migliaia di turisti.Nella democrazia americana, Biden vede una crepa simile a una campana e ha indicato direttamente gli estremisti trumpiani: “Le forze del MAGA sono determinate a portare questo Paese all’indietro. Verso un’America dove non c’è diritto di scelta, nessun diritto alla privacy, nessun diritto alla contraccezione, nessun diritto di sposare chi ami”, ha detto dopo aver chiarito che non si riferisce a “tutti i repubblicani, nemmeno la maggioranza repubblicani.

“Ma non c’è dubbio che il Partito Repubblicano oggi sia dominato, guidato e intimidito da Donald Trump e dai Repubblicani MAGA. E questa è una minaccia per questo Paese”, ha aggiunto. Biden ha attaccato il negazionismo elettorale, il rifiuto di Trump di accettare la sua sconfitta alle elezioni presidenziali del 2020 con la bufala che gli fossero stati rubati, che ha definito “teorie del complotto”. “Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci”, ha rimproverato Trump. Il presidente ha ripetuto più e più volte lo storico motto “we the people” su cui si basano i valori della democrazia americana.

“Non c’è dubbio che il Partito Repubblicano oggi sia dominato, guidato e intimidito da Donald Trump e dai Repubblicani MAGA”

All’esterno del parco sono state udite alcune sirene della polizia. I sostenitori di Trump sono venuti a protestare contro Biden con lo slogan che usano come un insulto fallo nascosto: “Let’s go Brandon” (Dai, Brandon) o direttamente, la versione originale: “Fuck Joe Biden” (Fuck you, Joe Biden).

Mentre la gente li fischiava, Biden ha detto: “Hai il diritto di essere oltraggiato. Questa è una democrazia”. L’intervento di Biden è alquanto controverso per il contesto in cui si colloca, a poco più di due mesi dalle elezioni legislative di medio termine, in cui si rinnova l’intera Camera dei Deputati e poco più di un terzo del Senato.

E per non essere diretti contro un attacco o una minaccia straniera, ma contro il partito di opposizione e il suo leader di fatto, Donald Trump. Inoltre, sebbene Filadelfia sia la capitale dell’Indipendenza degli Stati Uniti, è anche la città più popolosa della Pennsylvania, uno degli stati più contesi in quelle elezioni. Con questo, Biden dimostra di essere determinato a utilizzare le risorse della Casa Bianca a sua disposizione per influenzare il risultato elettorale dell’8 novembre dalla sua posizione istituzionale.

In una sola settimana ha visitato tre volte la Pennsylvania e la prima volta ha tenuto un discorso contro il trumpismo in tono di campagna a Wilkes-Barre. Lunedì si ripete a Pittsburgh, la capitale industriale della Pennsylvania, approfittando del Labor Day, in cui si recherà anche in Wisconsin, altro Stato conteso. Quindi, più del contenuto del suo discorso di venerdì, ciò che è rilevante è la sua confezione solenne.