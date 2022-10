“Ho il pancreas di un anziano”, la malattia di Spinalbese che in pochi conoscono

Antonino Spinalbese ha confessato di avere una malattia al pancreas. Ecco le parole del vippone.

Uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, che in questi giorni sta dividendo il parere del pubblico, è l’hair stylist Antonino Spinalbese, entrato nella casa di Cinecittà sin dalla sua prima puntata.

Lo scorso 19 settembre, l’uomo ha fatto il suo ingresso al Gf Vip venendo accolto da Cristina Quaranta che l’ha subito riempito di complimenti per la sua bellezza e la sua eleganza.

Antonino Spinalbese: le parole sulla sua malattia

Infatti, il fascino di Antonino non passa inosservato ed è proprio questo ad averlo reso famoso, in quanto per due anni è stato al centro del gossip per via della sua storia con la showgirl Belen Rodriguez.

Spinalbese, dopo aver vissuto degli anni a crescere le sue sorelle, si è trasferito a Milano e qui ha cominciato a lavorare e a imparare il mestiere nel salone di parrucchieri di Aldo Coppola.

Stando al fianco di professionisti del settore, Antonino è diventato giorno dopo giorno sempre più bravo e ha cominciato a conoscere anche personaggi importanti del mondo dello spettacolo.

Per via del suo lavoro, conosce anche Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello di tanti anni fa e amica e parrucchiera personale di Belen Rodriguez e al compleanno della donna, Antonino ha incontrato proprio al showgirl.

Da quel momento si sono persi l’uno negli occhi dell’altro e hanno dato via ad una storia d’amore iniziata nel 2020 e terminata nel 2022, tre mesi dopo la nascita della loro figlia, Luna Marì.

Parlando con Charlie Gnocchi, Antonino ha ammesso che non si pente di aver conosciuto Belen in quanto grazie a lei è diventato padre e nonostante tutto la difenderà sempre proprio per essere la madre di sua figlia.

Spinalbese, ha dichiarato di essere stato lui ad allontanarsi quando c’erano delle liti di coppie e dopo continue discussioni, hanno deciso di interrompere la loro storia per non aggravare la situazione.

La confessione di Antonino

Antonino, però, prima di entrare nella casa del Gf Vip ha preso parte ad alcune trasmissioni come Storie Italiane, programma Rai condotto da un’altra ex gieffina, Eleonora Daniele, che ha partecipato alla seconda edizione del reality nella sua formula classica.

In questa occasione, Spinalbese ha ammesso di aver scoperto di avere un problema di salute dopo che avvertiva dei dolori che inizialmente pensava fossero comuni e poi diventavano sempre più frequenti.

La sua preoccupazione più grande era quella di far vivere delle difficoltà a sua figlia e grazie all’aiuto di alcuni medici professionisti è riuscito a capire quale fosse il suo problema e a tenere tutto sotto controllo.

“Ho il pancreas di un anziano. All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato altri alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”

Antonino ha parlato della sua malattia anche in un video che ha condiviso sul suo profilo Instagram e la sua ex compagna Belen, ha ammesso durante un’intervista a Verissimo di non essere al corrente di questa questione.

La donna, intervistata da Silvia Toffanin, ha ammesso di non essere al corrente della malattia autoimmune ma di sapere soltanto che Spinalbese aveva una forte infiammazione al pancreas.

Proseguendo, ha rivelato di essere ancora legata all’uomo, per via della presenza di sua figlia Luna Marì e che è umanamente dispiaciuta per la sua condizione ammettendo che non vuole raccontare molto su di loro in quanto alcune cose è meglio tenerle per sé.

Nella casa, Antonino, ha sempre cercato di non fare direttamente il nome di Belen, ma esprimendo un forte affetto nei suoi confronti.