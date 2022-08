Larry Ellison vende la sua villa di Palm Beach per 141 milioni di euro

By

Il magnate Larry Ellison chiede quasi il doppio di quanto pagato un anno fa dopo aver acquistato un’altra casa per 173 milioni.

Il magnate della tecnologia Larry Ellison ha messo in vendita la sua villa a North Palm Beach, in Florida. La società immobiliare Douglas Elliman si occupa della ricerca di un acquirente e ha messo il prezzo sul proprio sito web: 145 milioni di dollari (circa 141 milioni di euro).

È un grande palazzo sul lungomare con ampio terreno, piscina, campo da tennis e spazio per l’atterraggio di elicotteri

È un grande palazzo sul lungomare con ampio terreno, piscina, campo da tennis e spazio per l’atterraggio di elicotteri. Il fondatore di Oracle ha pagato circa 80 milioni di dollari per la proprietà, al 12210 di Banyan Road, l’anno scorso a un gestore di hedge fund, ma ora chiede l’81% in più.

Secondo Douglas Elliman, quello in vendita è il più grande parco di fronte all’oceano sul mercato nel sud della Florida. Copre 6,5 acri (2,6 ettari), 8,5 acri comprese le dune e la spiaggia di proprietà privata e ha 171 metri lineari di facciata sull’oceano.

“Raramente è disponibile una proprietà di questa portata con così tanti acri edificabili continui e proporzioni così vaste”, afferma l’agente immobiliare, osservando che la proprietà si trova all’interno dell’ultra-esclusiva enclave Seminole Landing e consente il massimo livello di privacy e sicurezza. Il palazzo dispone di sette camere da letto, ampi soggiorni, un cinema e una cantina.

Secondo il Wall Street Journal, che ha anticipato la vendita della villa, Ellison ha appena acquistato un’altra proprietà ancora più grande nella vicina area di Manalapan per 173 milioni di dollari dall’imprenditore di Internet Jim Clark, 78 anni, fondatore di società Internet.

Secondo il Wall Street Journal, che ha anticipato la vendita della villa, Larry Ellison ha appena acquistato un’altra proprietà ancora più grande

Grafica, Netscape Communications, myCFO e Healtheon. Era un record per una casa in Florida. Il mercato immobiliare della Florida è uno dei più apprezzati degli ultimi anni. La sua regolamentazione e tassazione favorevole e il suo clima piacevole attirano aziende e dirigenti.

Anche il mercato immobiliare di lusso è molto caldo. Il miliardario Ken Griffin, fondatore di Citadel, ha acquisito negli ultimi anni 10 ettari di terreno per 450 milioni di dollari per la sua villa a Palm Beach, vicinissima a Mar-a-Lago, il complesso di proprietà di Donald Trump che è stato registrato dall’FBI lo scorso settimana. Larry Ellison, 77 anni, la cui fortuna è stimata da Bloomberg in circa 90 miliardi di dollari, è il decimo uomo più ricco del mondo.

Ha proprietà multimilionarie a Malibu, Lake Tahoe e Silicon Valley (tutte in California), oltre a una villa a Newport, Rhode Island. Inoltre, ha acquistato quasi tutta Lanai, la sesta isola più grande delle Hawaii, dove vivono circa 3.200 persone, un paradiso di 364 chilometri quadrati. In un’unica serie di transazioni, Ellison ha acquistato 352 chilometri quadrati.

Oltre a Oracle, Ellison investe in altre società tecnologiche. È uno dei partner che si sono uniti a Elon Musk per acquistare Twitter, anche se l’operazione è in sospeso e soggetta a una causa multimilionaria.